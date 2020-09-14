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إصدار جدول بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين

منذ 54 دقيقة

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عمان – الغد – إصدر اتحاد كرة القدم، جدول المباريات المتبقية لبطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين، لموسم 2020، متضمناً المواعيد الجديدة للمنافسات، بعد فترة التعليق الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وتستأنف بطولة (تحت 17) الجمعة فيما تعود مباريات (تحت 15) السبت ، على أن تنطلق منافسات (تحت 20) الاثنين.

وتعود المنافسات وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، للحفاظ على السلامة العامة.

للاطلاع على جدول مباريات بطولة تحت 15: اضغط هنا

للاطلاع على جدول مباريات بطولة تحت 17: اضغط هنا

للاطلاع على جدول مباريات بطولة تحت 20: اضغط هنا

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