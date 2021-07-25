إصدار جدول مباريات بطولة تحت 15 عاما لأندية المحترفين

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة تحت 15 عاما لأندية المحترفين لموسم 2021، والتي تنطلق يوم 1 آب (أغسطس) المقبل.

وحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة، ويتأهل لدوري النخبة الفرق الحاصلة على الترتيب من (1 – 6) والذي ستقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب ما بين هذه الفرق.

تقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة أصحاب المراكز من (7 – 11) إضافة للفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من بطولة تحت سن 15 لأندية الأولى والثانية والثالثة، والذي يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1 – 6) في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في الدوري الممتاز بموسم 2022، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7- 9) تشارك في دوري الدرجات عام 2022.

يذكر أن البطولة في نسختها الجديدة 2021، شهدت إعادة إطلاق هوية المسابقة عبر شعار جديد وعصري يمتد للسنوات القادمة.

ويجسد الشعار مجسم كرة قدم بألوان ساطعة ومضيئة تنير مستقبل الفئات العمرية في الأردن.

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