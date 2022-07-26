إصدار جدول مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لموسم 2022، والذي ينطلق 7 آب (أغسطس) المقبل.

ويقام دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا: العالية، اليرموك، العربي، الأهلي، اتحاد الرمثا، بلعما، عمان FC، الجليل، كفرسوم، الطرة، البقعة، السرحان، الكرمل، الهاشمية.

ووفقا لنظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب للدوري الأردني للمحترفين 2023، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

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