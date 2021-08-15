إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الأولى

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دوري الدرجة الأولى لموسم 2021، والذي ينطلق في 29 آب(أغسطس) الحالي، ويستمر حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) .

ويتنافس 13 فريقاً في البطولة بدلاً من 14، بعد أن تقدم نادي ذات راس بطلب عدم المشاركة في مسابقات الموسم 2021، بانتظار قرار اللجنة التأديبية.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، على أن يتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين 2022، فيما يهبط آخر فريقين إلى مصاف الدرجة الثانية.

ويفتتح فريقا الصريح والأهلي مباريات الجولة الأولى، الأحد 29 آب، على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي السرحان مع مغير السرحان على ملعب السرحان، حيث تقام جميع المواجهات عند الرابعة عصراً.

ويستقبل الطرة نظيره اتحاد الرمثا الاثنين على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي منشية بني حسن مع بلعما على ملعب المفرق.

وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء بمواجهتي العربي ودار الدواء على ستاد الأمير محمد، والكرمل واليرموك على ملعب الأمير هاشم.

وكان الاتحاد أطلق شعاراً جديداً للبطولة، يرمز بشكله العصري إلى حركة الكرة في مسيرها نحو الهدف، كنايةً عن مسيرة أندية الدرجات في تنافسها نحو التتويج والنجومية، متوشحا بألوان العلم الأردني.

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