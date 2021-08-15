إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الثانية

عمان – الغد – أصدر اتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات دوري الدرجة الثانية لموسم 2021، والذي ينطلق في 26 آب(أغسطس) الحالي، ويستمر حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) .

وحسب نظام البطولة التي يشارك بها 16 فريقا، وزعت الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزين للدرجة الأولى” مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ”الثالثة”.”

ويلتقي ضمن منافسات الأسبوع الأول لحساب المجموعة الأولى، حرثا مع جرش الخميس 26 آب، على ملعب الأمير هاشم، وفي ذات التوقيت يواجه سحم نظيره الخالدية على ملعب جرش، فيما يستضيف شباب الحسين فريق أدر، الجمعة على ملعب شباب الحسين، وشباب حوارة مع الطيبة على ملعب الأمير هاشم، حيث تقام جميع مباريات الجولة عند الرابعة عصراً.

ولحساب المجموعة الثانية، التي تقام منافساتها عند الرابعة عصر السبت 28 آب، يلتقي الوحدة مع صما على ملعب سحاب، والعالية مع أم القطين، على ملعب الهلالية، ويواجه الحصن نظيره البادية، على ملعب جرش، والحمراء مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.

وكان الاتحاد أطلق شعاراً جديداً للبطولة، يرمز بشكله العصري إلى حركة الكرة في مسيرها نحو الهدف، كنايةً عن مسيرة أندية الدرجات في تنافسها نحو التتويج والنجومية، متوشحا بألوان العلم الأردني.

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