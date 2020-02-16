إصدار جدول مباريات دوري المحترفين واعتماد مواعيد بطولة كأس الأردن

عمان-الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات (ذهاب واياب) دوري المحترفين للموسم 2020، والذي سينطلق يوم الخميس 5 اذار المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات الذي عقد اليوم الاحد 16 شباط، في مقر الاتحاد، برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد المحارمة، وتم خلاله اعتماد مواعيد وملاعب مباريات بطولة الدوري، وكذلك مواعيد مباريات كأس الاردن والذي سيقام بمشاركة اندية المحترفين، والدرجتين الاولى والثانية.

وراعى جدول الدوري، استحقاق المنتخب الوطني في ايام “فيفا”، والتي سيشهد توقف المباريات لإتاحة المجال امام “النشامى” للاستعداد وخوض المباريات الودية، وكذلك مشاركة فريقي الفيصلي والجزيرة في كأس الاتحاد الآسيوي، والمباريات التي ستقام خلال شهر رمضان وحسب التالي:

أ‌- الفترة الاولى من 23 – 31 /3/2020 والتي سيقابل خلالها المنتخب الوطني المنتخب الكويتي في الكويت يوم 31/3/2020 ضمن التصفيات المشتركة لكاس العالم وكاس اسيا.

ب‌- الفترة الثانية من 1 – 9 /6/2020 والتي سيقابل خلالها المنتخب الوطني منتخب نيبال في نيبال يوم 4/6/ 2020 والمنتخب الاسترالي في استراليا يوم 9/6/2020 ضمن التصفيات المشتركة لكاس العالم وكاس اسيا.

ت‌- الفترة الثالثة من 31/8 – 8/9/2020 حيث سيكون هناك استحقاق للمنتخب الوطني يومي 5 و 8/9/2020 في تصفيات كاس العالم الدور الحاسم او تصفيات كاس اسيا.

ث‌- الفترة الرابعة من 5 – 13/10/2020 حيث سيكون هناك استحقاق للمنتخب الوطني يوم 13/10/2020 في تصفيات كاس العالم الدور الحاسم او تصفيات كاس اسيا.

ج‌- الفترة الخامسة من 9– 17/11/2020 حيث سيكون هناك استحقاق للمنتخب الوطني يومي 12 و17/11/2020 في تصفيات كاس العالم الدور الحاسم او تصفيات كاس اسيا.

مراعاة مواعيد المباريات للتوقيت الصيفي والشتوي ، حيث سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من الاسبوع الرابع من دوري المحترفين. تم اعتماد ستاد عمان الدولي وستاد مدينة الملك عبد الله كملعب بيتي لفريقي السلط ومعان، مع التاكيد على انه في حال تم تجهيز ملعب الامير حسين بن عبد الله / السلط وملعب مجمع الاميرة هيا / معان، من جميع النواحي الفنية والامنية والانشائية قبل انطلاق مباريات دوري المحترفين سيتم نقل المباريات البيتية للسلط ومعان الى هذين الملعبين . المشاركات الاسيوية لفريقي الفيصلي والجزيرة في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي سواء في دور المجموعات او الادوار اللاحقة وحتى نهاية البطولة وكما هو مبين تالياً : –

أ‌- الجزيرة × القادسية الكويتي يوم 9/3/2020 في الكويت.

ب‌- الفيصلي × الكويت الكويتي يوم 10/3/2020 في الاردن.

ت‌- الفيصلي × الكويت الكويتي يوم 13/4/2020 في الكويت.

ث‌- الجزيرة × القادسية الكويتي يوم 14/4/2020 في الاردن.

ج‌- الجزيرة × ظفار العماني يوم 27/4/2020 في الاردن.

ح‌- الفيصلي × الوثبة السوري يوم 28/4/2020 في الامارات.

خ‌- الجزيرة × الرفاع البحريني يوم 11/5/2020 في البحرين

د‌- الفيصلي × الانصار اللبناني يوم 12/5/2020 في الاردن

ذ‌- ذهاب قبل النهائي لمنطقة غرب اسيا يوم 25 او 26/5/2020

ر‌- اياب قبل النهائي لمنطقة غرب اسيا يوم 15 او 16/5/2020.

ز‌- ذهاب النهائي لمنطقة غرب اسيا يوم 29/9/2020.

س‌- اياب النهائي لمنطقة غرب اسيا يوم 20/10/2020.

ش‌- نهائي كاس الاتحاد الاسيوي يوم 7/11/2020.

حددت مباريات الاسبوع السابع لتقام يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 21و22/4/2020 وذلك بهدف عدم اقامة المباريات خلال الايام الاولى من شهر رمضان المباراك والتي تصادف يوم 23 او 24/4/2020. تم ترحيل الاسبوع السادس عشر ليقام بعد ايام عيد الاضحى المبارك وذلك لخصوصية هذه المناسبة وبنفس الوقت الصعوبات التي ستواجهها الاندية في حجوزات الملاعب التدريبية. تم تحديد مواعيد مباريات بطولة كاس الاردن والتي ستقام بمشاركة اندية المحترفين واندية الدرجة الاولى واندية الدرجة الثانية بالمواعيد التالية :-

أ‌- دور الـ 32 خلال الفترة من 10 – 17/8/2020.

ب‌- دور الـ 16 خلال الفترة من 28/9 ولغاية 3/10/2020.

ت‌- دور الـ 8 خلال الفترة من 29 – 31/10/2020.

ث‌- ذهاب قبل النهائي خلال الفترة من 20 – 21/11/2020

ج‌- اياب قبل النهائي خلال الفترة من 23 – 24/11/2020

ح‌- المباراة النهائية يوم 28/11/2020.