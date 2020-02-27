إصدار جدول مباريات “دوري حماده” للناشئات تحت 16 عاما

عمان – الغد – أصدرت الدائرة النسوية، في اتحاد كرة القدم، جدول مباريات “دوري حماده” للناشئات تحت 16 عاما، والذي سينطلق يوم غد الجمعة 28 شباط، على ملعبي البولو بمدينة الحسين للشباب.

ويشارك بالبطولة 16 نادياً، تم توزيعها على اربع مجموعات، على ان يقام الدور الاول بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهاباً وايابا، بحيث يتأهل اول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

ويشهد ربع النهائي مواجهات بين أول كل مجموعة مع وصيف المجموعة الاخرى، حيث يقام هذا الدور وما يليه، بنظام خروج المغلوب من اول مرة.

وحسب التعليمات، ستكون مدة المباريات 80 دقيقة، على شوطين، مدة كل شوط 40 دقيقة، فيما تم السماح باجراء 5 تبديلات لكل فريق خلال منافسات البطولة.

يذكر ان “مطعم حماده” يحرص على دعم القطاع الرياضي بشكل عام، والكرة النسوية على وجه الخصوص، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية الأردنية في جميع المحافل، وعلى كافة المستويات، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والذي يترجمه “مطعم حماده” على ارض الواقع.

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