إصدار جدول مباريات مرحلة الإياب من دوري الناشئات

عمان – الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات إياب بطولة دوري الناشئات تحت15 عاما لموسم 2022.

وتنطلق المنافسات عند الخامسة عصر الأحد ل، بمواجهة البتراء مع الاتحاد، والأرثوذكسي مع الأهلي، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيبهم خلال موسم 2021، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

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