إصدار جدول مباريات منتخب الشباب تحت 19 عاما بالتصفيات الآسيوية

عمان – الغد – أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جدول مباريات منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، بالتصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 2020.

وحسب الجدول، سيفتتح المنتخب مشواره بالتصفيات، لحساب المجموعة الخامسة، بمواجهة بوتان في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما يلتقي بنفس اليوم المنتخب البحريني مع بنغلاديش، ويواصل المنتخب مشواره يوم 8 من الشهر ذاته بمواجهة بنغلاديش، فيما تلعب البحرين مع بوتان، ويختتم “شباب النشامى” مشاركته يوم 10 بمواجهة البحرين، فيما يلتقي بوتان مع بنغلاديش.

وحسب التعليمات، يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

الى ذلك، يواصل المنتخب تدريباته اليومية لرفع جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة والتصفيات الاسيوية بقيادة المدرب بلال اللحام، وبمشاركة 27 لاعبا وهم احمد الجعيدي، قيس عباسي، اصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد ابو سالم، ليث ابو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الاسعد، فيصل ابو شنب، عون المحارمة، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، مالك علان، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، محمد الذريوات، عامر جاموس، اويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد ابو طه، عمار فتح الله.

ويضم الجهاز الفني إلى جانب اللحام، المدير الاداري شفيق عويس، مساعد المدرب غياث التميمي، مدرب حراس المرمى عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج اشرف صقر، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

جدول المباريات:

الاربعاء 6-10

الأردن – بوتان

البحرين – بنغلاديش

الجمعة 8-10

الأردن – بنغلاديش

البحرين – بوتان

الأحد 10-1

الأردن – البحرين

بوتان – بنغلاديش