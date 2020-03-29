إصدار دليل خاص لإجراءات السلامة لعاملي البنوك ومحلات الصرافة

رانيا الصرايرة

عمان– أصدر الفريق الوزاري لاستمرارية العمل بالتنسيق مع وزارة العمل و اللجنة الوطنية للأوبئة اليوم الاحد الدليل الخاص بالعاملين في قطاع البنوك ومحلات الصرافة ، والتي تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل نضال البطاينة ان هذا الدليل جاء في ضوء الاوضاع الراهنة والمرتبطة بانتشار فايروس كورونا وبهدف حماية المواطن الاردني وتأمين أعلى درجات الوقاية له عند تعامله كعميل أو موظف وبشكل متوافق مع اجراءات الحكومة بخصوص المرافق التي تم السماح لها بمزاولة أعمالها وكذلك ممارسات المواطنين.

ويغطي الدليل تعليمات قبل البدء بالعمل من خلال الالتزام بتعقيم مواقع العمل بشكل شامل والالتزام بتأمين وسائل نظافة اليدين مثل الصابون والمناديل الصحية في نقاط موزعة للعاملين والعملاء، عدم تشغيل أجهزة التكييف إلا اذا كان الهواء بنسبة 100% من خارج مكان العمل، توفير التهوية الجيدة في مكان العمل، إلزام العاملين بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية مثل كمامات ، والقفازات (استبدالها بشكل مستمر وفور تلوثها) تجنب ملامسة العينين أوالأنف أوالفم بأي شكل من الاشكال.

ويوضح الدليل كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع الأوراق المالية والشيكات والعملات الورقية والمعدنية (والتي يمكن أن تكون ملوثة)، والعمل على تعقيم أجهزة الصراف الآلي في الفروع ووضع مواد تعقيم بجانبها، توفير معقمات عند آلات الدور.

وجاء في الدليل اتخاذ تدابير السلامة أثناء العمل ، ترك مسافة امان بين الموظفين (متر وأكثر) و بين المراجعين على كراسي الانتظار وتنظيم الدورلهم خارج البنك ، الالتزام بعدم دخول مراجعين غير الملتزمين بمعدات الوقاية الشخصية وعلى وجه الخصوص الكمامات.

ويركز الدليل على تنظيم دخول المراجعين لمحلات الصرافة بعدد يساوي عدد موظفي الكاش وضمان مسافة متر فأكثر بين المراجعين، مع تنظيم الدور لهم خارج محالات الصرافة والبنوك وضمان ترك مسافة متر فأكثر، و الطلب من العملاء بتعقيم اليدين قبل الدخول وبعده.