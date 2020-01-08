إصدار عدد جديد من “عين على الشرق الأوسط”

عمان – أصدرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الشرق الأوسط العدد الثالث من مجلة “عين على الشرق الأوسط”، وهي مجلة إعلامية ترصد وتوثق نشاطات جامعة “الشرق الأوسط”، بأسلوب صحفي متخصص.

وتناول هذا العدد نشاطات العام الجامعي 2018/2019 وفعالياته، مسلطا الضوء على النجاحات التي حققتها الجامعة، وتقاطعت مع استرتيحيتها نحو عالمية التعليم، وكل ذلك سعيا منها نحو التميز والريادة بأشكاله كافة، انطلاقا من رسالة الجامعة الموجهة لإعداد القادة من خلال تهيئة بيئة محفزة على التعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واحتوى هذا العدد على أبرز أخبار الجامعة من إطلاق برنامج بكالوريوس الصيدلة البريطاني المشترك مع جامعة ستراثكلايد البريطانية العريقة، إضافة للعديد من الندوات الحوارية وورش العمل ومحاضرات لنخبة من الشخصيات، واستضافة العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وتكريم الأساتذه المبدعين وكذلك الطلبة، إلى جانب الحملات التطوعية التي تم تنفيذها في شهر رمضان والفعاليات المهمة سواء كانت اتفاقيات تفاهم أو مذكرات تعاون أو زيارات أو مسابقات.