إصدار 71 ألف جواز سفر للمغتربين إلكترونيا

عمان- أصدرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات العام الماضي و71906 جوازات سفر للمواطنين المغتربين خارج المملكة إلكترونيا، بالتشارك مع السفارات والقنصليات الأردنية في مختلف دول العالم.

ودعا مدير عام الدائرة فهد العموش في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأردنيين المقيمين في الخارج إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في إصدار جميع الوثائق الشخصية؛ كجوازات السفر ودفاتر العائلة وتسجيل واقعات الميلاد والوفاة، مؤكدا حرص الدائرة على تفعيل وتطوير الخدمات لأكبر عدد من الأردنيين في داخل المملكة وخارجها. وقال مدير إدارة السفارات وشؤون القنصليات في الدائرة محمد السقال، إن ظروف جائحة كورونا حالت دون حضور المغتربين إلى أرض المملكة، ما دفع إلى إصدار جوازات السفر لهم من خلال 12 بعثة دبلوماسية أردنية مرتبطة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية.

وأضاف، كما تتابع الدائرة اصدار جواز السفر للأردني للمقيم في الخارج بحسب الأصول من خلال السفارات الأردنية ودائرة الأحوال المدنية، والجهات الأمنية، وبعد التدقيق ولحين الطباعة يصدر الجواز خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام. وقال السقال، إن بإمكان المواطنين المغتربين تقديم طلب إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا أو من خلال السفارات، ويجري تدقيق هذه الطلبات من قبل دائرة الأحوال المدنية وإجراء الموافقات اللازمة لها، وإشعار السفارة بذلك إلكترونيا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر. وكشف السقال لــــ”بترا” عن ربط سفارتي الأردن في القاهرة وأنقرة إلكترونيا خلال منتصف شهر كانون الثاني الجاري لتسريع إجراءات إصدار جوازات السفر واختصار الوقت والجهد على المواطنين المغتربين في تلك الدول. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز لـ “بترا” إن خدمة الأردنيين بالخارج في مقدمة أولويات الوزارة بتوجيهات ملكية سامية، وتسعى إلى تحسين أداء السفارات والبعثات في تقديم خدمات أفضل للمغترب الأردني اينما وجد، مبينا أن الخدمات الإلكترونية يعاد تقييمها دوريا مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات أفضل. ودعا الفايز المواطنين المقيمين خارج المملكة إلى تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا من خلال السفارة الأردنية في دولة الإقامة والموقع الإلكتروني للوزارة.

يذكر ان الخدمات الإلكترونية انطلقت في شهر أيلول 2019 من خلال 8 بعثات، وستعمم تلك الخدمات ليستفيد منها المغتربون الأردنيون في انحاء العالم كافة.

بترا