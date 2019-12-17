إضاءة الشجرة الميلادية في إنتركونتيننتال الأردن

عمان – تحت رعاية صاحب السعادة السيد عقل بلتاجي، أطلق قندق إنتركونتيننتال فعاليات عيد الميلاد خلال شهر ديسمبر.

وخلال حفل ميلادي، قام السيد بلتاجي بإضاءة الشجرة الميلادية الضخمة، التي وضعت في الباحة الخارجية للفندق، في حضور حشد كبير من الأصدقاء الذين وقفوا يهتفون بعضا من أغانيهم الميلادية المفضلة وذلك يوم الخميس 13 ديسميبر 2019. وفي داخل الفندق، استمتع الحاضرون بأجواء ميلادية مميزة جدا تمثلت بقيام جوقة ” مدرسة الوردية” (مرج الحمام) يتقديم مجموعة تراتيل ميلادية اسمتمع بها الأطفال كما الكبار وهم يحتسون الشوكولا الساخنة ويتناولون حلويات العيد.

المدير العام لإنتركونتيننتال كارلوس مالياروداكيس شكر الحضور على تواجدهم سنويا الى جانب الانتركونتيننتل وقال: “انطلقت رسميا احتفالات عيد الميلاد في الفندق ونحن نتطلع إلى مشاركتكم لمختلف النشاطات التي سنقوم بها على مدار شهر ديسمبر.”