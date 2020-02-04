إضاءة خزنة البترا باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لمكافحة السرطان

حسين كريشان

عمان – تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد، رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، أضاءت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء معلم الخزنة الأثري في البترا باللون الازرق، بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة، وذلك احتفالا باليوم العالمي لمكافحة السرطان.

وقالت الأميرة دينا مرعد: إن العديد من دول العالم تقوم بإضاءة معالمها المهمة باللون الأزرق أو البرتقالي، وان الأردن سيكون في مقدمة هذه الدول من خلال إضاءة الخزنة. وأضافت في بيان أصدره بهذه المناسبة “تتصدر مدينة عريقة كالبترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، ومدينة التحدي التي ما زالت قائمة بشموخ تتحدى قوى الطبيعة وانتهاكات الإنسان الحاضر، لها الأثر الأكبر في إرسال رسالة أمل وإرادة وتصميم لكل مريض سرطان في العالم بأننا جميعا معكم وسنكافح لأجلكم كل يوم ليصبح مرض السرطان مجرد ذكرى من التاريخ”.

بدورها، قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة في تصريحات صحفية: إن مشاركة الأردن في هذه الحملة من خلال اضاءة خزنة البترا، تأتي في إطار اهتمام المملكة في مكافحة مرض السرطان، وتعزيز دور المجتمعات في دعم المصابين والوقوف بجانبهم، واستغلال الحدث في الترويج السياحي لمدينة البترا عالمياً، مشيرة إلى ان هذه الحملة تروج عبر وسائل الاعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

من جهته، بين رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن السلطة قامت سابقاً بإضاءة معلم الخزنة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد ويوم السياحة العالمي واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وأن هذا الحدث سترسل البترا من خلاله رسالة أمل لكل مرضى السرطان في العالم من خلال إضاءة الخزنة باللونين الأزرق والبرتقالي، مشيرا إلى دعم السلطة لمثل هذه الحملات التي تسهم في الترويج لمدينة البترا بشكل كبير.-بترا