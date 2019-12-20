إضاءة شجرة الميلاد في “المغطس”- صور

حابس العدوان

المغطس – قالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أن موقع المغطس يعتبر اهم المواقع لدرب الحج المسيحي الذي تعمل عليه الوزارة، مشيرة الى ان الموقع الذي يعد واحد من اقدس المواقع الدينية المسيحية في العالم يشهد ارتفاعا في اعداد الزوار ويتوقع ان يستمر هذا الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل الى ارقام غير مسبوقة.

واضافت “نحن سعداء باننا موجودون اليوم يدا واحدة وقلب واحد في موقع له قدسيته وروحانيته ومكانته في ارض الاردن ارض الكرامة والمحبة والعطاء التي يتجسد فيها روح الإخاء والمحبة التي تسود بين الأردنيين مسلمين ومسيحيين”، موجهة شكرها لكل شخص ساهم في النهوض بهذا الموقع حتى اصبح كما هو اليوم .

جاء ذلك خلال رعايتها حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام المغطس، الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغطس والطوائف المسيحية بمشاركة عدد من السفراء والمسؤولين ورجال الدين والمدعوين.

واكد النائب البطريركي للاتين في الاردن المطران وليم الشوملي ان الرحمة ليست نهج تعامل فردي من شخص لشخص بل هي نهج للحياة العامة في مرافقها السياسية والثقافية والاجتماعية وفي جميع مستوياتها العالمية والاقليمية والمحلية، قائلا ” عندما تصبح الرحمة مكونا من مكونات العمل العام فانها كفيلة بان تنقل العالم من دائرة المصالح الانانية الى دائرة القيم السامية ما يسهم في بناء عالم افضل”.

واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من اكبر رواد التسامح الديني وحوار الاديان باعتراف العالم كله اذ اكد في خطابه التاريخي يوم تسلمه جائزة تمبلتون على اولوية محبة الله والانسان كنهج للعيش المشترك وقدم خلاله

وقال الأب نبيل حداد “ان احتفالنا اليوم هو اكبر اضاءة شجرة الميلاد لانه احتفال باضاءة الوطن المضيء دوما بارضه وقداسته المستنير بالسماء ووصاياها بان نحب بعضنا البعض”، مبينا ” في الميلاد نجدد نذورنا للمحبة التي تتجسد اليوم في هذا المكان الطاهر كل يوم”.

واضاف حداد “هكذا تعلمنا من قيادتنا التي تحرص على بناء السلام ونشر الوئام بين البشر لنجدد العهد باننا سنبقى انموذجا للاخرين في كل اصقاع المعمورة وهو الامر الذي رايناه في تمبلتون واستيزي ونيويورك مؤخرا من تكريم لجلالة الملك على جهوده في نشر السلام والمحبة”، موضحا ان الأردن يقدم نموذجا حيا وصادقا للعدل والمساواة والمحبة والمودة بين أبنائه.

وأعرب حداد عن شكره وتقديره للقيادة الهاشمية التي تحتضن الجميع بالمحبة والتقدير والشكر للمعنيين في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة المغطس على الجهود المبذولة للهوض بالموقع.

من جانبه اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الاردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات ان احتفالية اضاءة الشجرة بمناسبة الاعياد المجيدة تأتي تأكيدا على النموذج الاردني في التعايش والمودة والوئام الدائم، مبينا ان هذا الاحتفال يقام سنويا حيث تضاء الشجرة في” المغطس” موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام لتحاكي بيت عنيا عبر الاردن الذي انطلقت منه الديانة المسيحية الى ارجاء الارض عندما تعمد السيد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان، ولتلتقي مع بيت لحم المدينة التي شهدت مولد رمز المحبة ورسول السلام .

ولفت إلى أن هذه الاحتفالية تقام على ضفة النهر المقدس بما يمثله الاردن من نموذج بالتأخي والامن واحترام الانسان التي ينعم به بفضل الحكمة والعدل والمساواة التي طالما كانت من سمات الحكم الهاشمي الرشيد.

من جهته، أشار مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكجيان إلى أن هذا الاحتفال يأتي ضمن احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد في موقع المعمودية ومقدمة لاحتفالات عيد الغطاس الشهر المقبل.

يذكر ان الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في موقع المغطس تقليد سنوي إيذانا ببدء الاحتفالات المسيحية بأعياد الميلاد والحج المسيحي إلى موقع المعمودية.

إضاءة شجرة الميلاد في “المغطس”-من المصدر

إضاءة شجرة الميلاد في “المغطس”-من المصدر