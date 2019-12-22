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إضاءة شجرة الميلاد في مطار الملك الحسين بالعقبة (صور)

منذ ساعة واحدة
إضاءة شجرة الميلاد في مطار الملك الحسين بالعقبة

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أحمد الرواشدة
العقبة – لاول مرة، اضاء مطار الملك الحسين الدولي في العقبة شجرة عيد الميلاد في حرم المطار ، في حفل اقيم برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت تزامن ذلك قدوم طائرة سياحية عارضة على متنها سياح من الجنسية الروسية وبحضور عدد من الطائفة المسيحية وفعاليات مجتمعية.
وعبر بخيت عن أمنياته للطوائف المسيحية والسياح والعاملين في المطار بأعياد مجيدة وعام ملؤه المحبة والسعادة ، متمنيا بأن يعم السلام والمحبة أردننا الغالي في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتضمن حفل اضاءة شجرة عيد الميلاد توزيع هدايا للاطفال السياح من قبل بابا نويل.

إضاءة شجرة الميلاد في مطار الملك الحسين بالعقبة
إضاءة شجرة الميلاد في مطار الملك الحسين بالعقبة
إضاءة شجرة الميلاد في مطار الملك الحسين بالعقبة

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