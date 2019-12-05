إضاءة شجرة عيد الميلاد في مطار الحسين الدولي في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتزايد وصول الرحلات الجوية السياحية إلى مطار ألملك الحسين الدولي في مدينة العقبة قامت إدارة المطار بإضاءة تجريبية مساء اليوم الخميس لشجرة عيد الميلاد التي قدمتها إدارة فندق الاوركس / العقبة وبمبادرة من شركة تطوير العقبة بالتعاون مع شركة العقبة للمطارات وعدد من الفنادق في المدينة كمساهمة من القطاع الخاص السياحي في استقبال ضيوف المملكة والترحيب بهم وسط أجواء من الرفاهية والحفاوة.

وبحسب مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير المطار ناصر المجالي فان مطار الملك الحسين الدولي يعد بوابة سياحية استثمارية مهمة للوطن على العالم وركيزة أساسية في نجاح الجهود الترويجية للمنتج السياحي والاستثماري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة المثلث السياحي الذهبي مشيرا إلى التعاون البناء مع فعاليات القطاع الخاص في المدينة حيال رفع جهوزية المطار وزيادة حصة التسهيلات أمام المسافرين بحس عالي من المسؤولية ودرجة رفيعة من الضيافة والاحترام التي يتسم بها الشعب الأردني المضياف.

وقال المجالي بأنه بعد اكتمال تجهيز الشجرة سيتم إقامة حفل خاص بإضاءتها بشكلها النهائي بحضور كافة الجهات ذات العلاقة وبالتزامن مع وصول إحدى الرحلات الجوية السياحية مشيرا إلى أن بإمكان أهالي المدينة وسكانها وزوارها زيارة المطار والتمتع بمشاهدة الشجرة والتقاط الصور بجوارها.

ووجه المجالي الشكر إلى شركة تطوير العقبة والى إدارة فندق الاوركس والفنادق الأخرى وكافة الجهات على تعاونها الموصول مع إدارة المطار منوها إلى أن مثل هذه الأفكار تعكس وعي الشعب الأردني برمزية الاحتفالات الدينية وما تعكسه من روح الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن وما تعكسه للعالم عن الأردن كوطن يقدم أنموذجا ساميا لمعاني المحبة والتعايش والسلام .

وهنأ المجالي أبناء الشعب الأردني من أتباع الديانة المسيحية بهذه المناسبة متمنيا لهم عاما مليئا بالخير والسعادة

مدير عام فندق الاوركس / العقبة جورج دبابنة أوضح بان اهتمام الفندق بتركيب شجرة عيد الميلاد في المطار جاءا استكمالا لمبادرة شركة تطوير العقبة في تهيئة المدينة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة مما يضفي عليها أجواء من الفرح والاهتمام بالسياح القادمين عبر مطار الملك الحسين الدولي ومنحهم الإحساس بمستوى الضيافة والحفاوة الأردنية الأصيلة لشعبنا الأردني وان هذا البلد هو مثال للأمن والأمان والاستقرار .

وأوضح دبابنة بان تجهيز الشجرة البالغ طولها 6 أمتار كان بجهود متكاملة من فريق العمل في الفندق الذين تولوا على عاتقهم تجهيزها وتشغيلها لتخرج بهذا الشكل الجميل والرائع داعيا فعاليات القطاع السياحي إلى ضرورة دعم مطار الملك الحسين الدولي باعتباره القناة التي تغذي الأنشطة السياحية بالزوار والسياح من مختلف أصقاع الأرض.