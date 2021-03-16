“الرويال” باللون الأخضر بمناسبة العيد الوطني الإيرلندي

عمان- الغد- قال سفير ايرلندا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور فينسينت اونيل، إن مشاركة السفارة الايرلندية في عمان بمبادرة الإضاءة باللون الأخضر لسنة 2021 لمعالم الدول كجزء من التواصل مع الأيرلنديين في الخارج. وقد اضاء مبنى فندق الرويال باللون الأخضر والذي يعتبر أحد المباني الأيقونية في العاصمة.

سنة 2020 هي الذكرى الثانية عشر لمبادرة الإضاءة باللون الأخضر والتي تتم بمشاركة مؤسسة السياحة الأيرلندية (توريزم ايرلند) ووزارة الخارجية الإيرلندية وقد شاركت السفارة الإيرلندية في عمان بهذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي. لقد تأسست السفارة الإيرلندية في عمان في كانون ثاني 2019 وفي عام 2020 احتفلت السفارة الإيرلندية بعيد القديس باتريك بإضاءة جبل القلعة.

يربط الناس حول العالم عيد القديس باتريك بجزيرة ايرلندا وهو فرصة لترويج ايرلندا حول العالم. تستهدف مبادرة الإضاءة باللون الأخضر الإيرلنديين في الخارج وأصدقاء إيرلندا حول العالم والذين يعتبروا من عوامل نجاح هذه المبادرة.

قال السفير الدكتور فينسينت اونيل خلال الإحتفال بهذه المبادرة هذا المساء ” على الرغم من اللحظات الصعبة التي يمر بها العالم اجمع كانت اضاءة عمان باللون الأخضر رائعة والتي تظهر ارتباطنا القوي بالأردن وبالأيرلنديين في الخارج وبأصدقاء ايرلندا. ليكن هذا الضوء مذكراً بأن إيرلندا في انتظار استقبالكم على شواطئها عندما يصبح السفر ممكناً. نؤكد تضامنا مع الأردنيين في محاربتهم لجائحة كوفيد 19.”

وقد أشار الدكتور فينسينت اونيل لعدد من الأنشطة التي نظمتها السفارة الإيرلندية في عمان للإحتفال بعيد القديس باتريك بما فيها جلسة موسيقى تقليدية إفتراضية والتي سيتم بثها على صفحة الفيسبوك للسفارة وقناة اليوتيوب .