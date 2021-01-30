إضاءة معلم الخزنة إحتفاء بعيد جلالة الملك (صور)

عمان- أضاءت سلطة إقليم البترا مساء اليوم السبت، مدينة البترا الأثرية، ممثلة بمعلم الخزنة بالشموع احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقال رئيس إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن الاحتفال يأتي، تعبيرا عن اعتزاز المدينة الوردية بالقيادة الهاشمية، مشيرا إلى أن المدينة حققت في عهد جلالته الكثير من الانجازات الهامة، التي جعلت منها وجهة سياحية ذات مكانة خاصة على خارطة السياحة العالمية. وأشار الفرجات إلى الدعم الملكي المتواصل للبترا وجهود رعايتها محلياً وتسويقها عالمياً . وتعمل سلطة إقليم البترا على إضاءة المدينة في العديد من المناسبات الوطنية، وحملت إضاءة المعلم خلال هذا الاحتفال وسم #59. –(بترا)



