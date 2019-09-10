“إضراب المعلمين”.. الوساطة النيابية تراوح مكانها.. ولا “اجتماعات جديدة”

آلاء مظهر

عمان – تراوح جهود الوساطة النيابية بين نقابة المعلمين والحكومة مكانها حتى الآن، في وقت قال فيه رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم البدور إن “لا اجتماعات جديدة ستعقد بين الطرفين حتى الآن”.

وجدد البدور في تصريح لـ”لغد”، اليوم دعوته لنقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب لمنح فترة كافية للحوار مع الحكومة، وفي نفس الوقت تخفيف حدة الضرر على الطلبة والعملية التعليمية.

وجاءت تصريحات البدور، في وقت تعقد فيها نقابة المعلمين الآن اجتماعا مع رؤساء فروعها لوضعهم في صورة المستجدات التي جرت أمس.

وكان لقاء استمر ثلاث ساعات جمع مساء أمس نائب النقيب القائم باعمال النقيب ناصر النواصرة مع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بوساطة نيابية، انتهي بدون نتائج.

إلى ذلك، تمسك رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، بربط علاوة المعلمين، بأدائهم، وذلك مع دخول إضرابهم اليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بعلاوة الـ50%.

جاء ذلك خلال مقتطفات من مقابلة ستبث مساء اليوم الثلاثاء، على شاشة التلفزيون الأردني، سيتحدث فيها الرزاز إضراب المعلمين وموقف الحكومة منه.

واليوم دخل إضراب المعلمين يومه الثالث، من دون بوادر للحل، رغم العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت بوساطات نيابية بين الحكومة والنقابة.

وتتمسك النقابة بالمطالبة بعلاوة مقطوعة بنسبة 50% لجميع المعلمين، فيما تتمسك الحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم بربط العلاوة بالأداء.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، قال في بيان صحفي عقب اجتماع مساء أمس، إن النقابة رفضت كلّ الأفكار التي قُدِّمت لها.

وأوضح أن الحكومة عرضت مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء، كما عرضت تسهيل انتقال المعلّمين بين الرتب، وعدم الخصم من العلاوة الفنيّة عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين.

وبحسب المعاني، عرضت الحكومة خلال الاجتماع تعديل نظام رتب المعلّمين بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كلّ رتبة، ويصبح انتقال المعلّمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء.

كما كشف الوزير أن الحكومة عرضت أيضاً أن يبدأ المعلم الراغب بالانتقال إلى “المسار المهني” بعلاوة مقدارها 100% وليس 50% كما هو مقرّر في نظام ممارسة المهن التعليميّة، ثمّ يتقدّم بعد ذلك للحصول على الرخصة.

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