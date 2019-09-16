إضراب المعلمين: الوساطة النيابية مستمرة لإعادة الحكومة والنقابة إلى طاولة الحوار

عمان – آلاء مظهر – مع دخول إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في القطاع الحكومي يومه السابع اليوم، وسط فشل جميع المحاولات التي جرت لغاية الان للتوصل الى اتفاق لانهاء الازمة، أكد رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور ان “جهود جمع الطرفين واعادتهما الى طاولة الحوار مرة اخرى ماتزال مستمرة”.

وقال البدور في تصريح لـ”الغد”، اليوم، أن المحاولات ما زالت جارية لـ”جمع الطرفين على طاولة حوار من دون وجود اية شروط مسبقة كتحديد الأشخاص او اختيار مكان اللقاء”.

وقال البدور ان “الحوار يجب أن يستمر للوصول الى نقطة الالتقاء بالوسط ترضي كلا الطرفين”.

وشهدت الايام الماضية حوارا عبر التصريحات المتبادلة، بين الحكومة ونقابة المعلمين، من غير أن يكون هناك “فسحة” أمل لحلول قريبة للأزمة التي نشبت بين الطرفين على خلفية علاوة الـ50 % التي تطالب بها النقابة، والتي كانت سببا في إعلان إضراب المعلمين.

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