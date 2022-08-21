إضراب في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا

لندن- ينفذ عمال رصيف أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة إضرابا لأول مرة منذ 30 عاما.

ووفقاً لهيئة بي بي سي اليوم الأحد، خرج نحو 1900 عضو من نقابة “يونايت” لاتحاد العمال في ميناء فيليكستو في مدينة سوفولك من أعمالهم في إضراب مستمر منذ 8 أيام بسبب نزاع حول الأجور.

وقالت النقابة إن الأعضاء رفضوا عرضا بزيادة قدرها 7 بالمئة من شركة رصيف وسكة حديد فيليكستو، لأنها أقل من معدل التضخم.

وأضافت الهيئة أن المتظاهرين وقفوا وقت مبكر من يوم الأحد الماضي مع بدء الإضراب، وقالت النقابة إنها ستظل في اعتصام حتى العاشرة مساء من كل يوم من أيام الإضراب. -(بترا)