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إضراب لعاملات مصنع بصيرا للألبسة الجاهزة

منذ 17 دقيقة

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فيصل القطامين

الطفيلة – نفذت العاملات في مصنع بصيرا للألبسة الجاهزة إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب تتعلق بحوافز تراكمت لم تقم إدارة الشركة بصرفها بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على ذلك، بالإضافة إلى عدم منحهن الإجازات المرضية .

وأشرن إلى مصنع بصيرا الذي يمتلكه ويديره أجانب يطالبهن بمزيد من الإنتاج بالرغم من عدم تحسين أوضاعهم المعيشية ، في الوقت الذي يتم محاسبتهن على كافة المغادرات التي يتم تجميعها ، فيما يجدن صعوبة في الحصول على الإجازات المرضية التي تتم بإشراف طبيب من المصنع .

وتوقف العمل اليوم السبت في كافة أقسام المصنع الذي ينتج الملابس التي يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية ، ويحقق جراء ذلك أرباحا جيدة ، فيما يعمل فيه نحو 700 فتاة وسيدة من مناطق لواء بصيرا والقادسية وغرندل .

وتطالب العاملات بصرف الزيادة السنوية التي لا تزيد عن خمسة دنانير ، فيما يطالبن بحوافز أكدن أنها حق لهن والتي يجب أن تصرف نهاية شهر كانون الثاني والتي تصل إلى نحو 15 دينارا شهريا بدل زيادة إنتاج والتي حجبتها إدارة المصنع.

كما أكدت العاملات المضربات عن العمل أن الحصول على الإجازات المرضية يعتبر غاية في الصعوبة ، ويتم ذلك من خلال الطبيب الخاص بالمصنع ، وبصعوبة كبيرة وبمحددات صعبة .

وأشرن إلى انه تم إخراجهن من المصنع صبيحة اليوم بسبب مطالبهن التي اعتبرنها مطالب مشروعة ، مع التهديد بحسم أجرة اليوم الذي يضربن فيه عن العمل .

وفي سياق متصل بحث مدير مديرية العمل في الطفيلة عاطف الهريشات مع إدارة المصنع قضية إضراب العاملات ، التي أشارت إلى أنها ستعمل على صرف الحوافز نهاية شهر آذار ” مارس ” المقبل مؤكدة أن الإجازات المرضية يمنحها طبيب المصنع الذي يقرر مدى أحقية تلك الإجازات .

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