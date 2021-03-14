إطارات تورانزا T005 الجديدة من بريجستون تتربع على عرش مسابقة أوتو بيلد ألراد 2021

عمان – اختيرت إطارات تورانزا T005 الجديدة من بريجستون كـأفضل إطار سيارة ضمن مسابقة “أوتو بيلد ألراد (Auto Bild Allrad) لهذا الصيف.

وشهدت هذه المسابقة المعروفة، التي تنظمها مجلة “أوتو بيلد ألراد” الأكثر مبيعاً في أوروبا بين مجلات سيارات الدفع الرباعي، تصدر إطارات تورانزا T005 الجديدة من بريجستون المميزة على عدد من الفئات وحصولها على أعلى حصيلة نقاط في اختبارات القدرة والأداء على الطرق الجافة، والقدرة التحمل على الطرق الجافة، وقدرة التماسك والثبات على المنعطفات في الطرق الرطبة ومقاومة الاحتكاك المنخفضة اثناء الدوران للمسابقة التي عقدت في صيف سنة 2021.

وفي هذه المناسبة، صرحت شركة جميل البسطامي وأولاده – وكلاء بريجستون، عن فخرها بنيل هذا اللقب الذي من شأنه التأكيد على متانة وقوة أداء هذه الإطارات التي صممت لتعكس أعلى مستويات الكفاءة العالية خلال استخدامها في شتّى ظروف القيادة على الطرقات، وتجلى ذلك في سلاسة الحركة على مختلف أنواع السطوح، إلى جانب قدرته العالية على التجاوب، واستجابته المميزة لقوة الكبح.

ومن الجدير بالذكر بأن إطارات تورانزا T005 تلبي متطلبات السائقين الذين ينشدون أداء سلساً مع أعلى مستويات الراحة الممكنة دون المساومة على عامل الأمان. وقد تمكنت “بريجستون” من تحقيق ذلك عبر إجراء باقة من التحسينات لتعزيز مستوى الراحة والهدوء، وإطالة العمر الافتراضي لتآكل الإطار، وتحسين مستوى التجاوب على السطوح الجافة وعند استخدام المكابح على السطوح الرطبة.