إطار المرمى يفرض التعادل على أوروغواي أمام كوريا الجنوبية

رد إطار المرمى محاولتين من دييجو جودين وفيدريكو بالبيردي، لتتعادل أوروجواي دون أهداف مع كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

وارتدى سون هيونج-مين واقيا للوجه وقاد هجوم كوريا الجنوبية، لكن زميله هوانج أوي-جو كان الأقرب للمرمى قبل أن يطيح بالكرة عاليا من مدى قريب في الشوط الأول.

وجاءت أخطر فرصة لأوروجواي في الشوط الأول بواسطة القائد جودين حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة برأسه في القائم الأيسر.

وأطلق بالبيردي لاعب ريال مدريد تسديدة هائلة اصطدمت بالعارضة ليتعادل المنتخبان أمام حوالي 41 ألف متفرج وقبل أن تلعب البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها اليوم أيضا.