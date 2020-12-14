إطلاق “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني” في الشرق الأوسط

دبي- أعلنت “أمازون” عن إطلاق “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني”، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى منح الشركات تجارب دفع عبر الإنترنت بسيطة ومدروسة التكلفة وموثوقة. تتيح “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني” التي تم طرحها حديثاً خدمات دفع عبر الإنترنت تتميز بسهولة الاستخدام وتعزز تقنيات أمازون الموثوقة والقابلة للتطوير. وأُسست بيفورت العام 2013 كواحدة من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة وهي تتمتع بفهم عميق لمتطلبات الشركات فيها. العام 2017، استحوذت “أمازون” على شركة بيفورت كجزء من عملية استحواذها على مجموعة “سوق.كوم”. ومن حينها، أصبح التركيز على دمج ما تقدمه بيفورت وأمازون من تكنولوجيا وحلول معالجة لعمليات الدفع الإلكتروني لتزويد الشركات بخدمة مناسبة وموثوقة. ومع إطلاق “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني”، بإمكان الشركات التي تلجأ إلى هذه الخدمة الوصول إلى مجموعة من خدمات الدفع التي تمكنها من قبول عمليات الدفع الإلكترونية باستخدام طرق الدفع العالمية والمحلية، وتقديم إمكانية الأقساط الميسرة للعملاء لجعل تكلفة عمليات الشراء معقولة، ومراقبة أداء الدفع على مدار الساعة. من اليوم، بيفورت أصبحت “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني”. وصرح، في هذه المناسبة، عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لـ”أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني”، قائلاً: “يشكل إطلاق الخدمات الجديدة إنجازاً آخر لتعهد أمازون بصنع مستقبل الدفع الإلكتروني في المنطقة، وتمكين الشركات من توفير تجارب دفع سهلة وبسيطة للمستخدمين النهائيين. لقد أصغينا للعديد من الشركات من حول العالم عبر مجموعة متنوعة من القطاعات لنتمكن من مواصلة تطوير ما نقدمه من خدمات وحلول للدفع الإلكتروني. تُعد أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الخطوة التالية في مسيرتنا، مع التركيز على أربع أسس رئيسية هي الثقة والراحة والاختيار والتسعير، وتتميز هذه الخدمات بتجربة هي الأفضل من حيث الثقة واتساع مجالها والتميز التشغيلي”.

وتعالج “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني” معاملات الدفع لآلاف الشركات عبر قطاعات مختلفة، من الطيران إلى السياحة والسفر، والتجزئة والتأمين والقطاع العقاري والحكومي وغيرها. وبفضل قاعدة العملاء المتنوعة هذه، اكتسبت “أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني” خبرة ممتازة تدعم الشركات من مختلف الأحجام، من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تأسيس حضورها على الإنترنت وصولاً إلى المؤسسات الكبيرة التي تتطلب خدمة دفع يمكن الاعتماد عليها لإدارة حجم كبير من عمليات الدفع بأمان.