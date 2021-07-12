إطلاق أول حاضنة للأمن السيبراني في الأردن

عمان- طلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” و”ستارت أبس جو” بالشراكة مع شركة زين الأردن وبدعم من صندوق الريادة الأردني، اليوم الاثنين، أول حاضنة أعمال “حماية تيك” للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.

وقال المدير التنفيذي في جمعية إنتاج المهندس نضال البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحاضنة هي أول حاضنة للشركات الناشئة المعنية في مجال الأمن السيبراني والمدعومة من صندوق الريادة الأردني وبعض شركات القطاع الخاص، لمدة سنتين لتخريج 15 شركة ناشئة بعد تلقيهم الدعم التجاري والفني ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة جاهزة للاستثمار.

وأوضح أن الجمعية تبدأ اليوم باستقبال طلبات الانضمام للحاضنة لمدة شهر، ثم تقييم واختيار اول فوج مكون من 5 شركات يتلقون التدريب والاستشارات لمدة 6 أشهر ثم اختيار الفوج الثاني من 5 شركات أخرى.

واضاف أن لجنة التحكيم تتكون من جمعية إنتاج وصندوق الريادة الأردني وبعض الخبراء المعنيين بمجال الأمن السيبراني في القطاع الخاص.

واشار البيطار إلى ان قيمة الدعم تقريبا 140 الف دينار لمدة سنتين لا تتلقاها الشركة مباشرة بشكل نقدي فقط بل من خلال المدربين والمستشارين والتدريب على خطط واحتياجات كل شركة.

بترا