إطلاق أول عقد ضمن عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في منطقة الخليج



أبوظبي- تقوم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً باختبار أول عقد ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي من نوعه في منطقة الخليج وذلك بتوقيعها لاتفاق يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف، مع كل من دائرة تنمية المجتمع و مؤسسة زايد العليا، وشركة الدار العقارية والدار للتعليم .

سيقوم الشركاء الخمسة باستخدام آلية عقود الأثر الاجتماعي لإطلاق برنامج تدريب مهني تجريبي جديد مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة لهم.

ينطلق البرنامج في شهر أيار (مايو) ويستمر 15 شهرا، ويُقدم عن بعد في مرحلته الأولية، ويشهد انتساب حوالي 25 طالبا مختارين يتعلمون المهارات الحياتية والمهنية قبل الانتقال إلى أماكن العمل وتوظيفهم بشكل كامل في نهاية البرنامج.

وتعد عقود الأثر الاجتماعي طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وقد تم تقديمها لأول مرة في المملكة المتحدة. و تتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمرا اجتماعياً، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات والأطراف المناسبة لحل التحديات الاجتماعية المركبة.

وتعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ “الدفع مقابل النجاح”، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، إذ تقدم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة.