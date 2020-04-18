إطلاق أول لعبة موبايل استراتيجية عربية تاريخية واقعية



عمّان – أطلقت شركة بلاي عربي لعبتها الجديدة “سيوف المجد” وهي أول لعبة عربية تاريخية تشمل معارك حقيقية من زمن الغزو الصليبي والقائد البطل صلاح الدين الأيوبي، واللعبة متوفرة الآن على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال نشر الألعاب عربياً أن اللعبة الجديدة تتضمن سلسلة من الشخصيات التاريخية المسلحة بمهارات قتالية لتعزيز أجواء التسلية والتشويق، مما يجعلها أضخم لعبة عربية تاريخية تحتوي أبطال حقيقيين. وتحت هاشتاج #سيوف عبر مواقع التواصل الإجتماعي نشرت إدارة اللعبة جميع التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد.

تتميز سيوف المجد بنظام يقوم على تجنيد أكثر من 25 شخصية تاريخية من حقب مختلفة في قصة ملحمية تدور حول الحروب الصليبية، حيث يستطيع اللاعبون ضم هذه الشخصيات التاريخية كقادة لجيوشهم، وحراس مدافعين عن مملكتهم، أو سلاطين يحكمون المملكة التي يقوم اللاعب ببنائها. والأروع من ذلك هو إمكانية دمج، وتطوير القادة حتى يستطيع اللاعبون التفوق على غيرهم بسهولة أكبر. وتدور اللعبة، وهي من نوع العاب استراتيجية متعددة اللاعبين اون لاين ، حول بناء الممالك العربية، وبناء التحالفات، والجيوش، والقلاع، والتحصينات، وإنشاء خطوط تجارية، والسيطرة على الموارد، وتبادلها مع اللاعبين، حيث يتنافس اللاعبون على بناء أقوى مملكة وأقوى تحالف كي يسيطروا على القلاع المتعددة، وعلى العرش. كل هذا بينما يلعبون معارك تاريخية حقيقية يقودونها بأنفسهم ويتحكمون بالجنود داخلها، ويتعلمون عن تاريخ هذه الحقبة العظيمة، وقصصها، ومعاركها، وشخصياتها، وهم يستمتعون بجو لعب جماعي مليء بالتشويق والحماس.