إطلاق أول منصة أردنية عربية لتعليم ريادة الأعمال للصغار

إبراهيم المبيضين

عمان – تعمل شركة مدخل لإدارة المشاريع ” Entro Gate ” المتخصصة بنشر ثقافة ريادة الأعمال للصغار واليافعين وطلاب المدارس على قدم وساق لإطلاق أول منصة إلكترونية أردنية عربية معنية بتعليم وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط طلاب المدارس.

وقالت المديرة التنفيذية لشركة مدخل لإدارة المشاريع سمر عبيدات ” إن الشركة بصدد إطلاق أول منصة إلكترونية تفاعلية عربية تزود الأطفال بمحتوى عربي متخصص في مجالات الريادة والإبداع والابتكار والتقنيات الحديثة”.

وأكدت عبيدات في حديث لـ ” الغد” أن هذه المنصة هي نتاج عمل الشركة التي تسعى لاطلاقها واتاحتها لجمهور الطلاب واليافعين خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل لتكون مرجعا ومنصة متكاملة تساعد في تعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال وكل ما يتصل بها من توجهات وتقنيات حديثة بين الصغار واليافعين الذين سيشكلون مستقبل الأردن والعالم العربي.

وأوضحت عبيدات أن شركتها – التي تشرف وتقدم منذ انطلاقتها برنامج ريادي الأعمال الصغير مع مدارس مختلفة حكومية ومن القطاع الخاص – تسعى لاطلاق منصة متكاملة وتفاعلية لا يقتصر دورها على توفير المحتوى العربي المتخصص في مضمار ريادة الأعمال ولكن يمتد هذا الدور حتى تكون هذه المنصة تفاعلية وتحفيزية للطلاب على الابتكار والابداع وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المنصة سوف تستهدف فئات الصغار وطلاب المدارس واليافعين بشكل ضمن الأعمار من 12 سنة الى 17 سنة.

وبينت عبيدات أن المنصة حتى تكتسب صفتي ” التفاعلية والتحفيزية” فهي ستقدم اربع خدمات او محاور رئيسية سيتم اضافتها تباعا خلال المرحلة المقبلة وبعد مرحلة الاطلاق الأولية ، إذ ستقدم المنصة في بداية عملية الإطلاق محتوى عربي رصين وموثوق يتناول ريادة الأعمال والابتكار والابداع والتقنيات الحديثة لمساعدة الطلاب والصغار على الاستفادة والتزود بالمعلومات المتعلقة بكل هذه المفاهيم، لافتة إلى أن الشركة قد عقدت شراكات وستعقد شراكات اخرى مع جهات متعددة ستعمل على تزويد المنصة بهذا المحتوى.

وعن ثاني خدمات ومحاور المنصة قالت عبيدات إنها ستشكل مساحة لعرض أفكار الأطفال الريادية من طلبة المدارس حيث سيتم خلال الشهر المقبل البدء باستقبال وعرض أفكار الطلاب الريادية من المدارس المشاركة في برنامج ريادي الأعمال الصغير من مختلف مدارس المملكة بهدف تشجيعهم على ابتكار حلول للمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا في مختلف المجالات، مشيرة الى انه سيتاح للجمهور التصويت على أفضل الأفكار وتأهيلهم.

واضافت عبيدات أن المنصة ستحتوي على العاب إلكترونية تثقيفية وتعليمية تتناول ريادة الأعمال والتفكير الابداعي.

وأكدت أن المنصة ستقدم ايضا نماذج وخطط أعمال حتى يستفيد منها الطلاب واليافعون لتطوير مشاريعهم.

وشركة Entro Gate التي تسعى لاطلاق منصة ريادة الاعمال لليافعين اسستها سمر عبيدات في العام 2018 بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن، والشركة تشرف بشكل رئيسي على مشروع ريادي الأعمال الصغير والذي يهدف إلى تحسين منظومة التعليم في الأردن والتركيز على تعليم الطلاب مهارات المستقبل (المهارات التي لا تعلمها مدارسنا) والمتمثلة بمهارات ريادة الأعمال والابتكار من خلال دمج ريادة الأعمال بالتعليم.

واوضحت عبيدات ان برنامج ريادي الأعمال الصغير”هو برنامج تدريبي يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والإبداع والإبتكار ضمن منهاج تدريبي مخصص للبرنامج ، وذلك إيماناً باهتمام الشركة بإنشاء جيل يتجه نحو الريادة ، حيث يستهدف طلاب المدارس( من عمر اربعة عشر إلى سبعة عشر عام) ، في مدارس الاردن ضمن اتفاقية تم توقيعها لمدة خمس سنوات بين شركة مدخل لإدارة المشاريع ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرنامج من خلال تخصيص حصتين في الأسبوع لتعليم الطلاب مهارات ريادة الأعمال والابتكار.

وقالت عبيدات “البرنامج يشتمل على ثلاث مراحل: مرحلة التدريب النظري: إذ تشتمل هذه المرحلة على التدريب النظري للطلاب من خلال منهاج ريادة الأعمال لفئة طلاب المدارس لتدريبهم وتثقيفهم حول وريادة الأعمال وكيفية التخطيط وإنشاء المشاريع الريادية”.

واشارت الى ان مرحلة التدريب العملي تتضمن تطبيق جميع المعلومات النظرية والمهارات التي تم تقديمها واكسابها للطلاب في المرحلة السابقة وتعزيز المعلومة بالتطبيق الواقعي ايمانا بأهمية عنصر التجربة في ترسيخ الهدف وسيتم في هذه المرحلة تطبيق افضل الافكار للمشاريع الرياديه القابلة للتطبيق من خلال المدارس ووضعهم في بيئة عمل تنافسية تحاكي واقع سوق الأعمال بالإضافة تمكينهم من تطوير نماذج أولية لمشاريعهم بالإستعانه بمختبرات التصنيع الذكي.

وأكدت أهمية ( مرحلة تشكيل المشاريع الإنتاجية ، وقالت انه تماشيا مع منهاج المهنية المخصص من الصف الثامن للحادي عشر، سيتم تعزيز الجانب العملي لبناء مشاريع ريادية انتاجية، وعمل معارض لهذه المشاريع لتعليم الطالب فنون إدارة المشاريع

والتسويق وخدمة العملاء، تطبيقا للجانب النظري وتعزيزا للجانب العملي، كم سيتم توفير خدمة الإرشاد لرواد المشاريع في جميع المراحل التي سيتم فيها تحويل الأفكار لمشاريع ناشئة ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم واستدامتها.

وتؤمن عبيدات أن مهارات الريادة تبدأ منذ الطفولة لخلق جيل ريادي مبتكر، مؤكدة أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين اوساط الطلاب واليافعين حتى يسهموا في المستقبل بمشاريع انتاجية تساعد في تحسين الاقتصاد.

وعبيدات حاصلة على درجة البكالوريوس بتخصص الفيزياء التطبيقية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.