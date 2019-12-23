إطلاق إستراتيجية الطاقة المحدثة خلال أسابيع

رهام زيدان

عمان– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م.هالة زواتي “إن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيتها المحدثة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأوضحت زواتي أن الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2020-2030 سيتم إطلاقها قبل نهاية العام، وفق سيناريو الاعتماد على الذات.

وبينت أن الوزارة اعتمدت هذا الخيار من أصل 4 سيناريوهات درستها تضمنت إلى جانب السيناريو المعتمد، طاقة أكثر استدامة من خلال زيادة الطاقة المتجددة، وسيناريو زيادة الطلب على الطاقة، والسيناريو الثالث هو بقاء وضع القطاع على ما هو عليه حاليا.

وقالت الوزيرة، في وقت سابق “هذه الاستراتيجية لا تتضمن الطاقة النووية كجزء من خليط الطاقة المحلي”.

وكانت جمعية “إدامة” للطاقة والبيئة والمياه قالت، من جهتها “إن استراتيجية قطاع الطاقة 2020-2030 يجب أن تبنى وفقاً لتوجه واضح”.

وأوضحت الجمعية أن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع تتمثل في الاستطاعة الزائدة والتي يمكن تجاوزها عبر الالتزام بتحفيز زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية من خلال إعادة دراسة التعرفة الكهربائية ومراعاة العمل على فرض تعرفتين ليلية ونهارية لقطاعات الزراعة والصناعة لغايات تحفيز الاستهلاك في أوقات ذروة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، وربط التعرفة الكهربائية بالمنطقة الجغرافية، وذلك لتشجيع الاستثمار في مختلف المناطق، مما يسمح بتوفير وتطوير مشاريع جديدة في مناطق مختلفة مما له الدور في تخفيف الضغط على الشبكة وتحفيز الوضع الاقتصادي.



إضافة إلى ذلك، فإنه يمكن العمل على التشريعات التي تسهم في كهربة القطاعات كافة مثل النقل والإسكان والربط الكهربائي مع دول الجوار والاستثمار في الشبكات الذكية.

كما يمكن العمل على تخفيض الاستطاعة التوليدية التقليدية، وذلك عبر توضيح أسس المفاضلة الاقتصادية بين مختلف خيارات الطاقة بناء على الاعتبارات الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية شاملا الأثر المالي المترتب على توسع القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية مع إبراز الحلول والتوصيات المقترحة لذلك.

أما بخصوص الكميات غير المدروسة من الوقود المتعاقد عليه، فإنه يمكن إعطاء الفرصة للصناعات للاستفادة من الغاز المستورد الفائض على الحاجة بسعر التكلفة وخفض الضرائب عليها.

وبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة في مشروع موازنة 2020 نحو 51.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 34.4 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها 50 %.

وتوزعت هذه النفقات ما بين 45.3 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة بنحو 29.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، أما النفقات الجارية فتبلغ قيمتها نحو 6.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.9 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الحالي.

ووفقا لمشروع موازنة الوزارة، فإنها تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المحلية وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الاستثمار في القطاع ورصد وتحليل وتقييم المعلومات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ولتحقيق ذلك، فإنها تسعى إلى رفع عدد أنواع الطاقة في الخليط الكلي إلى 6 بدلا من 5 بعد دخول الصخر الزيتي العام المقبل ليسهم بما نسبته 6 %، ورفع مساهمة الغاز الطبيعي في الخليط الكلي إلى 38 % من 36 %، بينما تتراجع نسبته في توليد الكهرباء إلى 74 % من 80 % حاليا بعد دخول مصادر جديدة منها الصخر الزيتي، وزيادة نسبة الفحم المستورد إلى 4 % من 3 %.

كما تعمل الوزارة على رفع أعداد آبار الغاز والنفط العاملة إلى 27 و4 آبار على التوالي من 18 و3 آبار حاليا وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.