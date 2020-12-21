إطلاق “إل جي” و”NET-A-PORTER” مجموعة ملابس مستدامة



عمان – تتعاون شركة “إل جي الكترونيكس” مع NET-A-PORTER، أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال الأزياء الفاخرة عبر الإنترنت، لتقديم إصدار محدود من الملابس الرائعة والصديقة للبيئة، كونها مصنوعة من مواد طبيعية عالية الجودة وطوّرت لتبقى لسنوات. وسوف تصبح مجموعات الكبسولات المقدمة من “إل جي” والمتوفرة حصرياً في NET-A-PORTER جزءًا من منصة NET SUSTAIN المصمّمة لمساعدة المستهلكين على العيش بشكلٍ أكثر استدامة من جهة، ولتقليل المشكلة العالمية للنفايات التي تولّدها الأزياء من جهة أخرى، علماً ان المنتدى الاقتصادي العالمي يقدّر تكلفة تلك النفايات على البلدان بحوالي 400 مليار دولار أميركي في السنة.

وتعدّ هذه المبادرة جزءًا من حملة “إل جي”#CareForWhatYouWear ، كما تقع ضمن التزام شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية المستمر بالحد من انبعاثات الكربون العالمية من أجل ضمان غد أفضل. وتدعو حملة “إل جي” العالمية المستهلكين إلى المساعدة في الحدّ من نفايات الملابس، وذلك من خلال تقليل التلف في النسيج، عن طريق غسل الثياب على النحو المناسب. وتسلّط الحملة الضوء على الفوائد البيئية لشراء ملابس متينة وصديقة للبيئة، وكذلك على إعادة استخدام الملابس، ونقل الثياب غير المرغوب فيها إلى العديد من الأشخاص لارتدائها واستخدامها مجدداً. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاونت “إل جي” و”NET-A-PORTER” مع ثلاث علامات تجارية ملتزمة باستدامة الموضة: Mara Hoffman و Le KashaوBondi Born، لابتكار أزياء من خلال استخدام المواد القابلة للغسل في الغسالة والتي تدوم بنسبة 100 %، ولا تحتاج للتجفيف.

وكانت “إل جي” أعلنت في العام الماضي، عن مبادرتها الصارمة الخالية من الكربون، والتزمت بتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية من عملياتها العالمية بحلول العام 2030. وكونها الاسم الأكبر في العالم حين يتعلّق الأمر بحلول العناية بالملابس، فإن “إل جي” تملك معرفة كبيرة في مجال كفاءة الغسيل والعناية بالنسيج. ومع ثلاثية “إل جي” المتقدمة للعناية بالملابس، الغسالة المزوّدة بتقنية ™AI DD، المجفّف والمضخ الحراري المزدوج العاكس DUAL Inverter Heat Pump dryer and Styler، بات بإمكان العملاء إطالة عمر ملابسهم المفضّلة وكذلك تقليل التأثير على كوكب الأرض، من خلال ترشيد استخدام الطاقة.