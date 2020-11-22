إطلاق استثنائي لسيارة إنفينيتي QX55 الجديدة كليا

دبي- أطلقت إنفينيتي سيارة QX55 الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كليا في حدث عالمي جرى نقله على الهواء مباشرة من لوس أنجلوس، احتفالا بالكشف عن السيارة الجديدة التي تستلهم تصميمها وخصائصها النوعية من السيارة الاستثنائية إنفينيتي FX.

قال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي: “إن إنفينيتي QX55 الجديدة تتحدث عن نفسها بنفسها، وجرى تصميمها لتوفير أقصى مستويات الراحة والتميز في كل مكان تذهب إليه، وهي مزيج فريد من نوعه يجمع بين الأسلوب والجوهر”.

وجرى كشف النقاب عن QX55 الخارقة من قبل النجم العالمي ألو بلاك الذي ترتبط موسيقاه بإنفينيتي بحيويتها وصوتها النقي. ويشتهر أداء بلاك بتألقه في مقطوعات “The Man”، و”Wake Me Up”، و”I Need A Dollar”، مما يمهد الطريق لعصر جديد من السيارات المشوقة. وقدم بلاك أداؤه في مسرح بيلاسكو الشهير في لوس أنجلوس بحضور نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي ألفونسو ألبيسا، والمدير العام لاستراتيجية المنتجات والتخطيط في إنفينيتي إريك ريغو في طوكيو، وبيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة إنفينيتي في حفل من إنتاج من إنتاج شركة لايف نيشن إنترتينمنت.

وقال بلاك في حفل الإطلاق: “إنفينيتي QX55 الجديدة كليا راقية، وأنيقة وتشعرك بجودتها. في النهاية، الشيء الوحيد الذي أرغب في التعامل معه هو الجودة. من الموسيقيين الذين أختارهم، إلى الطعام الذي أتناوله، إلى السيارة التي أقودها، أحب أن أعرف أن شيئا ما تم تصميمه بنية وهدف وأن هناك جودة يمكن قياسها في كل شيء”.

ويحتفظ تصميم QX55 بجميع سمات التصميم الجريئة لإنفينيتي، ما يعزز من ترابطها بتصميم FX. وتندرج QX55 إنفينيتي مرة أخرى في فئة ساعدت في تصميمها بأسلوب متميز. ويكتمل الشبك الأمامي المميز ذو القوس المزدوج بنمط شبكي مذهل مستوحى من الأوريجامي ويوفر عمقا بصريا ويعرض الفن الحديث المستوحى من اليابان. وتتميز QX55، بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED قياسية تحاكي العين البشرية.

على طول جوانب الجسم، فإن الملف الشخصي الجذاب لـ QX55 لديه الكثير ليقوله ولكنه لا يتحدث عن دوره. وتمتد الخطوط الأنيقة والمتدفقة من غطاء المحرك وفوق الرفارف الأمامية وعبر الأبواب وفوق العجلات الخلفية، فضلا عن عجلات السيارة من قياس 20 بوصة في جميع طرازات QX55، والتي تملأ أقواس العجلات وتؤكد متانة الديناميكية التي تتمتع بها تقنية الدفع الرباعي.

ويبرز الجزء الخلفي من QX55 دقة تصميم صناع السيارات وتفسير التبسيط الياباني من خلال الجمع بين باب خلفي مرتب مع تقنية رائعة وبسيطة لإعطاء انطباع دائم. وتجمع المصابيح الخلفية الرقمية “مفتاح البيانو” 45 مصباحا منفصلا في مبيت واحد لإنشاء توقيع ضوئي أنيق، والتي ظهرت مؤخرا في دراسة خاصة بتصميم (QX60 Monograph) المذهلة. وبالمثل، فإن شعار إنفينيتي الموجود على الباب الخلفي متطور ويحتوي على مفتاح صندوق الأمتعة الكهربائي.

في الداخل ، تتميز QX55 بشاشة مزدوجة من إنفينيتي، ونظام المعلومات والترفيه (InTouch) مع توافق مع أنظمة تشغيل أبل (CarPlay) وأندرويد أوتو (Android Auto)، ونظام إدخال الذكرة المؤقتة (USB) التي تتيح منافذ شحن للأجهزة الذكية. وتوفر الشاشات عالية الدقة بقياس 8 بوصات و7 بوصات للسائق والركاب فرصة الترفيه من خلال النظام الصوتي (Bose) الذي يقدم تجربة صوتية استثنائية.

تتزين الجلود أو شبه الأنيلين للمقاعد في مقصورة QX55 بمساحتها الفسيحة، وتوفر مقاعد الصف الثاني المنزلقة سعة تحميل مرنة أو مساحة أكبر للأرجل، حسب الحاجة.

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