إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تقاطع الإرسال الحرية

عمان- الغد- تطلق أمانة عمان الكبرى اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تقاطع الإرسال الحرية.

يأتي ذلك خلال جلسة مجلس أمانة عمان الكبرى المقررة ظهر اليوم.

وتتكون الأعمال الإنشائية على تقاطع الإرسال/ الحرية، من أربعة مستويات ونفق باتجاهين، بطول 130 مترا تقريبا على شارع الحرية، وجسر باتجاهين وبطول 650 مترا على شارع القدس، وجسر باتجاه واحد لحركة السير من شارع الحرية (الجمرك) باتجاه تقاطع ناعور بطول 220 مترا، والشوارع المحيطة بمنطقة التقاطع مع إشارات ضوئية وربطها مع شبكة الطرق الواقعة ضمن المشروع، وأعمال التحويلات.

وتبلغ كلفة المشروع 29 مليون دولار ممولة من صندوق التنمية السعودي.