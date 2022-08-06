إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم “90 يوم” للمخرج خالد الحربي

أطلقت شركة MAD Solutions الإعلان الرسمي لفيلم 90 يوم للمخرج خالد الحربي، استعداداً لطرحه في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم 18 أغسطس بالتعاون مع شركة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي. والفيلم من إنتاج مؤسسة أفكار الغد للإنتاج الفني.

يظهر في التريلر الرسمي الشخصيات الرئيسية المُشاركة في العمل مع إشارة إلى الصراعات العائلية والتي تضع ضغوطاً على الزوجين سارة وفهد، الأمر الذي يهدد علاقتهم الزوجية ويضعها على المحك.

وتدور أحداث فيلم 90 يوم حول سارة، الطبيبة الرافضة للزواج بحثاً عن الرجل المناسب لها وعندما وجدته، وقررت الزواج منه مُتحديةً الجميع، تكتشف أنه يخفي حقيقة مهمة عنها وتقودنا تلك الحقيقة والأحداث التالية إلى حقيقة تمسك الغالبية بعادة يخالفون بها الشرع.

فيلم 90 يوم من إنتاج فيصل الحربي ويشارك في بطولته ممثلين من أجيال مختلفة يمتلكون شعبية كبيرة في السعودية، فمن الشباب فيصل الزهراني، مروة محمد، محمد الهاشم، فيّ فؤاد، بدر المطرفي، وود أسامة، ومن الممثلين الذين لهم باع طويل في السعودية والخليج سناء بكر يونس وعبد العزيز السكيرين وخالد الحربي.

فيما خالد الحربي كاتب، ممثل، مخرج ومنتج سعودي، شارك في العديد من الأعمال السعودية والعربية، وحقق شهرة واسعة بعد تأليفه مسلسل الأطفال حكايات بابا فرحان الذي استمرت أجزاؤه حتى الموسم الـ 12.

ويعد ضمن قلائل من الممثلين السعوديين الذي كسروا حاجز المحلية وشاركوا في أعمال خارج السعودية، وتجاوزت مسيرته كممثل أكثر من 100 عمل فني.

حصل الحربي على عدة جوائز منها الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أيام وليالي. كما فاز بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم حوار وطني في مهرجان جدة للأفلام السينمائية.

وكرّم من عدة جهات كوزارة الإعلام السعوديه عن مجمل أعماله المخصصة للطفل، والمهرجان الدولي للجامعات عن دوره في المسرح الجامعي السعودي.