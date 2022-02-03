إطلاق البرامج الإقراضية من خطة الزراعة المستدامة

وافق مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الخميس، على إطلاق البرامج الإقراضية المنبثقة من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025، والتي تبلغ مساهمة المؤسسة فيها نحو (135) مليون دينار موزعة على 4 سنوات، من شأنها رفع كفاءة وتحسين تنافسية القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، برئاسة وزير الزراعة، رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد الحنيفات، وحضور مدير عام المؤسسة محمد الدوجان البلاونة وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

وتتركز البرامج على النشاطات التالية:

تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي.

تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

تحسين كفاءة استغلال مياه الري المبادرة.

تعزبز تنافسية المنتجات الزراعية.

تعزيز الصادرات الزراعية.

مشاريع تمكين المرأة.

مشاريع تشغيل الشباب المتعطلين عن العمل.