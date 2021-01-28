إطلاق البرنامج الوطني للقراءة وافتتاح مشروع مكتبة الأسرة من المفرق

عزيزة علي

عمان – بمناسبة إحتفاء الدولة الأردنية بمرور 100 عام على تأسيسها، وانطلاقا من نهجها الساعي إلى ترسيخ دور المحافظات في المشروع الثقافي التنموي، تنطلق في الحادية عشر من صباح يوم السبت 6/2/ 2021 فعاليات “البرنامج الوطني للقراءة”، والذي يستمر حتى مساء يوم الخميس 11/2/2021.

وزير الثقافة د. باسم الطويسي أكد أهمية هذا البرنامج الذي يأتي هذا العام مختلفا ومتنوعا، حيث يشتمل على مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تأسيس وتطوير فكرة القراءة والتعاطي مع الكتاب كمفتاح للمعرفة والوعي، ومنها: مشروع مكتبة الأسرة والذي جاء هذا العام مختلفا من خلال مجموعة العناوين التي ركزت على تاريخ الأردن، ومئوية الدولة. إضافة إلى مشروع مؤشر القراءة الوطني، وهي دراسة سيتم تنفيذها بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. وجائزة خاصة بالقراءة سيتم الإعلان عنها لاحقاء. وسلاسل النشر والتي تشتمل على برنامج إصدارات المئوية وخاصة ما يتعلق بتوثيق القطاعات في الأردن، وإصدارات حول الأعلام والرواد في مختلف المجالات، إضافة لمشروع الموسوعة الأردنية.

وسيتم خلال اطلاق البرنامج الوطني للقراءة افتتاح مشروع مكتبة الأسرة في (12 محافظة) ومن خلال 27 مركزا للبيع، موزعة في مختلف أنحاء المملكة، حيث سيتم توفير 60 عنوانا في مختلف المعارف.

برنامج الاحتفال الذي سينطلق من قاعة بلدية المفرق بفيلم قصير يوجز مسيرة المشروع يشتمل على كلمة لوزير الثقافة د.باسم الطويسي، إضافة إلى كلمات تمثل القطاع المحلي والثقافي في المحافظة.

يشار إلى ان (سياسة النشر 2021- 2025) تشتمل على مجموعة من المحاور من أهمها: سلسلة الفلسفة للشباب، وهي مجموعة اصدارات من كتب صغيرة الحجم في موضوعات فلسفية مبسطة موجهة للشباب الأردني والعربي تسعى إلى تطوير الذائقة المعرفية لديهم وتحسين قدراتهم في تحصيل المعرفة المعاصرة ونقدها، وسلسلة الكتاب الأول، وهي سلسلة تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين، خاصة الشباب منهم، في سياق الدعم لهؤلاء الكتاب، مع مراعاة الشروط الإبداعية والفنية.

ايضا سلسلة سرد وشعر، وهي سلسلة تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة، والمغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، وذات الجودة والمكانة، وتحقق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، سلسلة شغف، وهي سلسلة خاصة بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعراً ونثراً، بحيث تراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية وتحقق شروط النشر الفنية والجمالية والإبداعية.

مكتبة الاسرة الأردنية، وهو المشروع الوطني الذي أطلق لأول مرة في عام (2007)، حيث سينطلق ضمن البرنامج الوطني للقراءة بحلة جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي والمجتمعي، مع المحافظة على أهدافها العامة المتمثلة في توفير الكتاب للجمهور بجودة عالية وأسعار رمزية ضمن ستة حقول أساسية: ( دراسات أردنية، تراث أردني وعربي وإسلامي، آداب وفنون، فلسفة ومعارف عامة، علوم وتكنولوجيا، وأدب الأطفال)

– مسابقة القراءة الأردنية، حيث سيتم أطلاق مسابقة للقراءة وجائزة وطنية تستهدف فئات متعددة من طلبة المدارس والجامعات والعامة، لتحفيز الأجيال الجديدة على المطالعة والقراءة خارج أطر المناهج التعليمية.

– المؤشر الوطني للقراءة واستدامة المعرفة، حيث سيتم إجراء دراسة مسحية وطنية سنوية لقياس حالة القراءة في أوساط المجتمع الأردني، والتي يقصد بها القراءة التي يلجأ إليها الفرد من تلقاء نفسه، وباختياره، ووفق ميوله وحاجاته التي يحاول إشباعها بالمطالعة، من أجل توفير معلومات تراكمية قابلة للمقارنة على المستوى الوطني وعلى مستوى المؤشرات المشابهة عالميا وصولا إلى وصف حالة القراءة في المجتمع الأردني ونسبها من حيث الكم والوقت وموضوعات القراءة ومصادرها واشكالها وعادات القراءة بحيث تسهم نتائجها في تطوير أساليب ومنهجيات النشر والتوزيع وترويج المنتج وإيصاله للجمهور.

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