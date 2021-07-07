إطلاق الجولة الصيفية لبرنامج “نادي الاكتشاف” المتنقل من متحف الأطفال الأردن

عمان- الغد- مع بداية الطقس الصيفي في نهاية شهر أيار، انطلق متحف الأطفال في جولةٍ ثانية إلى خارج المتحف ببرنامجه المتنقل؛ “نادي الاكتشاف” بدعم رئيسي من شركة البوتاس العربية، وشركة زين، ليصل إلى الأطفال داخل العاصمة عمّان والمحافظات بتجربته التعليمية المبتكرة القائمة على التعلم التفاعلي الممتع الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية والعلمية، وتحفيز حب المعرفة لديهم.

وبرنامج “نادي الاكتشاف” هو النسخة المرنة والمصغّرة التي توصل تجربة مشابهة لتجربة متحف الأطفال المتنقل بمحطاته التعليمية العديدة، وقد طوّره فريق متحف الأطفال كاستجابةٍ لتعليق جولات المتحف المتنقل منذ عام 2020 بسبب الظروف الوبائية داخل الأردن والعالم، والذي اعتاد أن يجوب المحافظات الأردنية على مدار العام. ويضم البرنامج محطات تفاعلية تستهدف الأطفال من 5 إلى 12 سنة، ترتكز على الابتكار والإبداع والعلوم، وتشمل: عروضًا علمية، ومحطة البناؤون الصغار، ومسرح الظل، وأنشطة التكنولوجيا والفن، وأنشطة حركية.

ومنذ انطلاقه في الجولة الصيفية نفّذ فريق برنامج “نادي الاكتشاف” 8 زيارات في العاصمة، والزرقاء، والبلقاء، ومن المفترض أن تغطي الزيارات مع نهاية الجولة خمس محافظات تشمل إربد، ومادبا أيضّا. ومنذ تطويره في نهاية 2020 وحتى الآن، نفّذ البرنامج 26 زيارة في ثلاثة محافظات، واستقبل 7,197 من الأطفال في العديد من الجمعيات الخيرية المجتمعية التي تُعنى بالأُسرة والطفولة.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية غير ربحية أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبد الله في العام 2007، ويضم أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن استديو التنكرة، والحديقة السرية. كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروض على مدار العام. وقد استقبل متحف الأطفال الأردن منذ افتتاحه أكثر من ثلاثة ملايين زائر.