إطلاق الدورة السادسة لمشروع الموهبة في خدمة المجتمع

إبراهيم المبيضين

عمان- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أواخر شهر نيسان (ابريل) الماضي، الدورة السادسة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع الذي يهدف في خطوطه العامة الى تحفيز وتشجيع الشباب على ابتكار وتطوير مشاريعهم في المجالات الثقافية والفنية والمساهمة عبر هذه المشاريع في التعبير عن ومعالجة القضايا المجتمعية المختلفة.

وقال الصندوق، عبر صفحته الرسمية على شبكة “فيسبوك” الاجتماعية، إن هذا المشروع يستهدف أصحاب المواهب الإبداعية الفنية أو الثقافية ولديهم مشاريع إبداعية يسعون الى تطويرها وإخراجها الى حيز الوجود.

ودعا الصندوق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أصحاب هذه المواهب والمشاريع، الى التقدم للدورة السادسة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع المبادرة التابعة للصندوق، وذلك خلال فترة شهر تمتد بين 28 نيسان (ابريل) و28 أيار (مايو) الحالي.

وبعد الانتهاء من فترة التقدم بطلبات لمشروع الموهبة في خدمة المجتمع، ستتولى لجنة فنية محايدة تضم عددا من الخبراء والمختصين مهمة دراسة وتقييم المشاريع المتقدمة، بهدف اختيار الأفضل منها لتقديم الدعم لها ومساعدتها على الخروج الى حيز الوجود.

ووفقا للموقع الالكتروني لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فإن شروط الالتحاق بالمشروع للمتقدمين (أفراداً كانوا أو مجموعات شبابية) تتضمن ما يلي: أن يكون المتقدم أردني الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عاماً، أن يكون المتقدم صاحب فكرة المبادرة أو المشروع، وأن يمتلك المتقدم الموهبة الفنية اللازمة إذا تقدم بطلب دعم لمشروع فني، أو المستوى المعرفي اللازم إذا تقدم بطلب دعم لمشروع ثقافي.

وإن كان المتقدم للحصول على الدعم مؤسسة مجتمع مدني، يتوجب عليها استيفاء الشروط الآتية: أن تكون مؤسسة أردنية غير ربحية، أن تكون مسجلة لدى الجهات المختصة وعاملة في مجالها لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التقدم بطلب الحصول على دعم، أن تكون طبيعة المشروع المطلوب دعمه تتماشى مع أهداف وغايات المؤسسة وطبيعة عملها، أن لا يكون المشروع ممولاً من أي جهة عند تقديم الطلب.

ويهدف مشروع الموهبة في خدمة المجتمع الى نشر الوعي الثقافي والفني بين الشباب وتوفير الأدوات المناسبة للتعبير عن أنفسهم وقضايا مجتمعاتهم المحلية، ويسعى المشروع إلى توفير الدعم المالي والفني للأفكار والمبادرات.

ويتيح المشروع الفرصة أمام الأفراد أو المجموعات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لإظهار مواهبهم من خلال الفنون المتنوعة (الموسيقى، الأدب، المسرح، الرسم، إنتاج الفيديوهات) أو الإنتاجات الإبداعية الأخرى.

يذكر أن المشروع قدم الدعم لـ30 مشروعاً منذ انطلاقته العام 2014، تميز العديد منها مثل؛ مهرجان حكايا السابع ومسرح العرائس المتنقل ومشروع جوقة البلقاء ومشروع رسل الحرية ومشروع مطر ومعرض إرث الأردن ومشروع نبط الأردن ونت بلا جريمة وغيرها.

وتأسس مشروع الموهبة في خدمة المجتمع العام 2014 ضمن جهود الصندوق الرامية إلى دعم الأفكار والمشاريع الشبابية الخلاقة وتقديم الحوافز للمبدعين في مختلف محافظات المملكة لنشر الوعي الثقافي والفني بهدف خلق بيئة حاضنة للثقافة والفنون.

وضمن مشروع الموهبة في خدمة المجتمع، يقدم الصندوق دعماً مالياً لا تزيد قيمته على 5 آلاف دينار للمبدعين من الأفراد والمجموعات الشبابية، ودعماً مالياً تتراوح قيمته بين 5 آلاف و40 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.

ويذكر أن للمشروع لجنة فنية محايدة تتكون من سبعة أعضاء تتولى مهمة دراسة وتقييم الطلبات.