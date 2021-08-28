عمان- أعلن رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة، عن إطلاق الشبكة الوطنية للتنوع الحيوي في الأردن والمنصة الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وقال خلال ورشة العمل الختامية لمشروع الشبكة وحفل إطلاقها، اليوم السبت، إن الشبكة التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجمعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف الى تحديث وتوفير معلومات عن نشاطات التنوع الحيوي في المجتمعات المحلية وفي المؤسسات الوطنية مما يساهم في مراقبة التهديدات والتحديات والفرص المتاحة لحماية التنوع الحيوي واستدامة مكوناته.

وأشار إلى أن الجمعية عملت على عقد العديد من ورش العمل الخاصة لإنجاز الشبكة في محافظات المملكة المختلفة، ساهمت في توفير الكثير من المعلومات لإنشاء الشبكة.

وأضاف أن المشروع يوفر منصة تفاعلية للتشبيك بين الجهات ذات العلاقة للمساهمة بتحقيق إدارة افضل للتنوع الحيوي في الأردن، بهدف تطوير شبكة وطنية تفاعلية للتنوع الحيوي في الاردن تساهم في توحيد وتعزيز الجهود الوطنية وتوفير قائمة محدثة للتنوع الحيوي بما فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتحديث معلومات التنوع الحيوي الحالية والسابقة والتشبيك بين المهتمين بالتنوع الحيوي وزيادة الوعي به، وإشراك المجتمعات المحلية خاصة في مناطق النقاط الساخنة للتنوع الحيوي بنشاطات حمايته والمساهمة في توفير المعلومات والتقارير للجهات المعنية.

وقال عضو اللجنة الاستشارية للمشروع الدكتور سميح ابو بكر إن الأردن رغم صغر مساحته الجغرافية يتمتع بتنوع حيوي كبير في بيئات حياتية وموائل عديدة رصد وسجل فيها حوالي 2550 نوعا نباتيا وحوالي 620 نوعا حيوانيا ضمن جغرافيا تمثل ملتقى لقارات آسيا وافريقيا واوروبا، مشيرا إلى أن أراضي المملكة تمتد إلى أكثر من 420 مترا انخفاضا تحت مستوى سطح البحر في منطقة البحر الميت، وأكثر من 1850 مترا فوق مستوى سطح البحر في المرتفعات الجنوبية، ما وفر للأردن غنى حيويا لافتا في جغرافية فريدة في هذا العالم.

وأشار إلى ضرورة نشر ثقافة الوعي التي تكرس المحافظة على سلامة ثروة الغابات واماكن التنزه. وبين ممثل المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المهندس انس خصاونة ان برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ من برنامج الامم المتحدة الانمائي دعم مبادرة الشبكة الوطنية للتنوع الحيوي لما فيها من خدمة لقطاع التنوع الحيوي في الاردن الذي يشهد تحديات عديدة أبرزها التغير المناخي والموازنة بين الاقتصاد والبيئة ما يؤكد ضرورة توفير المعلومة الدقيقة والحديثة لصناع القرار.

وأكد أهمية الحفاظ على مشروع الشبكة واستدامته والتوسع به ليصبح أكثر شمولية وأوسع انتشارا في عالم أصبح القرار السياسي او الاقتصادي يبنى على معلومات وحقائق، ما يتطلب توفير هذه المعلومات والحقائق بشكل دائم ومستمر.

وقدمت مديرة مشروع الشبكة الدكتورة صباح سعيفان احاطة عن المشروع من حيث الفكرة ومراحل التنفيذ والانجازات، مشيرة إلى أن المشروع الذي اشتمل على 6 مراحل رئيسية استغرق تنفيذه 12 شهرا وصولا إلى اطلاق الشبكة اليوم.

وعرضت المهندسة محبة عايش لآلية جمع وتحديث المعلومات الخاصة بالشبكة فيما قدم وليد الحنيطي إيجازا حول الموقع الإلكتروني للشبكة. بترا