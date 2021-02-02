إطلاق المرحلة الثانية من سلسلة الورشات التدريبية لبناء قدرات الأكاديميين الأردنيين

عمان- الغد- بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلق المجلس الثقافي البريطاني يوم أمس الإثنين الموافق 1 /2 / 2021 المرحلة الثانية من برنامج تدريب الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية في الجامعات الأردنية، حيث سيتم عقد عدد من الورش التدريبية “باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد”، وذلك على النحو الآتي:

• ورشة العمل الأولى بعنوان ” Experiential Digital Pedagogies ” وستعقد بتاريخ 1 و15 /2 / 2021

• ورشة العمل الثانية بعنوان ” Preparedness and Curriculum Design for Online Courses ” وستعقد بتاريخ 1 و8 /3/ 2021.

• ورشة العمل الثالثة بعنوان “Online Assessments” وستعقد بتاريخ 22 و 29 /3 / 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة من الورش التدريبية، والتي أطلقها المجلس الثقافي البريطاني ضمن مشاريع التعليم العالي تهدف إلى بناء قدرات الأكاديميين في بداية حياتهم المهنية في الجامعات الأردنية في مجالات التدريس الحديث والتعليم، والتعلم الإلكتروني (عن بعد)، وذلك حسب خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ” لإدماج التعلم الالكتروني (عن بعد) في مؤسسات التعليم العالي الأردنية”، وهو ما تتضمنه أولويات وأهداف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني التي تُعنى بتطوير التعليم الأكاديمي ومعطياته بما يتوافق مع أهداف استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.