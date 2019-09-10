إطلاق الملتقى الوطني الأول لمجابهة صفقة القرن مساء اليوم

هديل غبّون

عمّان – تطلق أحزاب سياسية وشخصيات نقابية ونشطاء، الملتقى الوطني الأول لمجابهة صفقة القرن في مجمع النقابات المهنية مساء اليوم، كإطار جبهوي جديد على الساحة المحلية، فيما دعت اللجنة التحضيرية للملتقى كل الأحزاب السياسية للمشاركة.

وقال الأمين العام لحزب الحياة والعضو المؤسس في اللجنة التحضيرية المؤقتة للتحالف الوطني، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، إن الملتقى هو أولى النشاطات العلنية للتحالف، وقد جرى العمل على تحضيره منذ أكثر من شهر، موضحا أن الدعوة وجهت لكل الأحزاب السياسية.

وقال الكيلاني “للغد” اليوم قبل انطلاق الملتقى، إن صفقة القرن بحاجة إلى عمل جبهوي عام بالشراكة مع الاطياف السياسية المختلفة وبعيدا عن الايدولوجيات، حيث شكل عدد من الشخصيات الحزبية والنقابية نواة لهذا التحالف الذي سيستمر في عمله كإطار دائم على المدى الطويل، وربما بالشراكة لاحقا مع أطر جبهوية أخرى، كالتجمع الوطني للتغيير الذي أطلق في شهر مايو /أيار المنصرم وترأسه رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات.

ورأى الكيلاني أنه لابد من تكاثف الجهود اليوم بمواجهة صفقة القرن، التي لم تبدأ اليوم لكننا نشهد أخطر فصولها اليوم، سعيا إلى بلورة إطار مفتوح للانضمام ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم هيئة اعتبارية تقود عمل التحالف ، حيث سيعرض اليوم بيان مبادىء متعلقة بمواجعة صفقة القرن والتصدي للمشروع الصهيوني.

ويشارك في الملتقى اليوم، بحسب الكيلاني، نقباء سابقين ورئيس مجلس النقباء وشخصيات سياسية وحزبية.

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