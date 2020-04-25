عمان– أعلن رسمياً اليوم السبت عن إطلاق الموقع الإلكتروني لصندوق “همّة وطن” الذي سيتم من خلاله استقبال المساهمات المقدمة من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُستجد والتخفيف من أثاره وتداعياته السلبية على الأردن.

وسيتيح الموقع الإلكتروني المساهمة لحسابات الصندوق الثلاثة؛ الأول حساب الهمة وهو الحساب الرئيسي لصندوق همة وطن ويتم من خلاله استقبال التبرعات التي لا تقل عن 100 ألف دينار من الأفراد والمؤسسات، والثاني حساب الصحة الذي يهدف إلى دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وتوفير احتياجاتها من المستلزمات الطبية.

ويهدف الحساب الثالث وهو حساب الخير، إلى التخفيف من حدة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا على الفئات الضعيفة والفقيرة والمحتاجة والتي تعد الأكثر تأثراً وتضرراً نتيجة انقطاع مصدر دخلها خلال الأزمة.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الحساب الرئيسي لصندوق همّة وطن، عبد الكريم الكباريتي “جاءت فكرة إطلاق موقع إلكتروني للصندوق حرصاً من اللجنة على تعزيز آليات الرقابة والشفافية والمساءلة وإطلاع المواطنين والمهتمين على حجم المبالغ التي تم جمعها بشكل دوري، وأوجه صرفها والجهات المستفيدة من هذه المبالغ”.

وأوضح، أن موقع الصندوق الإلكتروني http://himmatwatan.jo يسلّط الضوء على الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها الصندوق، ووسائل تحقيق هذه الأهداف، ويستعرض نبذة عن حسابات الصندوق الثلاثة، إضافة إلى نوافذ التبرع لكل حساب.

كما سيتم من خلال الموقع نشر أسماء الداعمين والمتبرعين بالمبالغ التي تبدأ من 5000 دينار فأكثر على الموقع كعربون شكر وتقدير لهم.

ويسعى صندوق همّة وطن إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول يتمثل بدعم القطاع الصحي وتوحيد الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، وعدد الأجهزة بما فيها أجهزة التنفس ومعدات الحماية للعاملين في القطاع الطبي، وتمكين الكوادر الطبية ( الأطباء والممرضين) للتعامل مع المصابين بهذا الفيروس.

ويركز الهدف الثاني للصندوق على دعم المتعطلين والمؤسسات الحرفية والمهنية التي تأثرت سلباً نتيجة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا من حيث فرض حظر التجول لمدد طويلة، والإغلاق التام والشامل لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يفتقد معظم العاملين في هذه القطاعات للاستقرار في بيئة العمل وبالتالي الحماية الاجتماعية.

وتبرعت مجموعة من الشركات الأردنية بوقتها وجهودها لتنفيذ الحملة الإعلامية لصندوق همّة وطن وتصميم موقعه الإلكتروني وهي dot.jo، Advvise، Mink، بالاضافة الى وسام سحيمات وحسن حمدان.

(بترا)