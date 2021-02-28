إطلاق الموقع الرسمي لمئوية الدولة الأردنية

عمان- ينطلق اليوم الأحد الموقع الرسمي لمئوية الدولة الأردنية، حيث يقدم عرضا لمسيرة الدولة وأهم الأحداث والمفاصل الرئيسية في تطورها.

ويعرض الموقع الذي صمم ليقدم معلومات عن مراحل تطور البناء المستمر في الدولة الأردنية مقسمة الى ثلاث مستويات تشمل: التأسيس والبناء والتعزيز، حيث يقدم سردا تاريخيا لمسارات القطاعات المهمة في الدولة الأردنية.

وقال وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية تأسيس الدولة، الدكتور باسم الطويسي في بيان اليوم، إن مناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية، هي محطة مهمة للمزيد من التراكم المعرفي حول الدولة الأردنية وانجازاتها وتوفير بيئة ملائمة للأجيال الجديدة للتطلع إلى المستقبل المشرق بثقة، واستلهام العبر للولوج إلى مئوية جديدة يحقق فيها الشعب الأردني التقدم والازدهار.

وأضاف الطويسي أن موقع المئوية www.100jordan.jo ، يعرض لإنجازات الأردن وقيادته التي قدمت شواهد حقيقية في مسيرة بناء الدولة، وتعتبر أقدم بناء سياسي مستمر في المنطقة قام على التشاركية السياسية والاعتدال والوسطية، وحققت إنجازات مهمة، وفرت الإطار الاجتماعي والإنساني للقيم، التي أعلت من مكانة الانسان الأردني باعتباره محور التنمية والتقدم . وبين الطويسي أن هذا الموقع سيقدم إضافة نوعية في تعزيز توثيق الجوانب المهمة من تاريخ الدولة وارشفة احداث المئوية، إضافة إلى رصد برامج المئوية وفعالياتها التي ستقام خلال هذه المناسبة وعلى مدار العام، وبحسب الخطة الوطنية لاحتفالات المملكة بهذه المناسبة.

ويشتمل الموقع على العديد من المفردات التي تتصل بتاريخ تأسيس الدولة الأردنية، والروافع التي قام عليها البناء الاجتماعي والسياسي والعسكري والثقافي، ومنها: تأسيس الجيش العربي، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وغيرها من قطاعات الدولة. كما يشتمل على نوافذ لإصدارات مئوية الدولة، ومكتبة الأسرة ومجموعة مختارة من الكتب التي يمكن تحميلها كاملة مجانا. وسيكون هذا الموقع منصة لطرح المسابقات والجوائز التي يتم إطلاقها ضمن الاحتفالية.

ويتميز الموقع بأنه يشتمل على محتوى ثقافي وطني يؤرخ لنمو وتطور الدولة الأردنية وقطاعاتها المختلفة، ويشكل أرشيفا وذاكرة حية توفر للباحثين والدارسين مادة تاريخية وثائقية معززة بالرواية الموثقة، إضافة للدور الهاشمي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

يشار إلى أن هذا الموقع أنشئ بجهود عدد من المؤسسات الوطنية، ومبادرات مشتركة بين القطاعين العام والخاص والهيئات الثقافية والمجتمع المدني.–(بترا)