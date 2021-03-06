إطلاق النسخة الثانية للمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين الخميس المقبل

إبراهيم المبيضين

عمّان- من المخطّط له ان تطلق شركة ” انتروجيت” – المؤسسة المتخصصة في نشر ثقافة الريادة والإبداع بين الصغار واليافعين – ان تطلق النسخة الثانية من مسابقتها الوطنية لرياديي الاعمال لليافعين يوم 11 من شهر اذار (مارس) الحالي (يوم الخميس المقبل)، وفقا لما اعلنت عنه المديرة التنفيذية للمؤسسة سمر عبيدات.

وقالت عبيدات في تصريحات لـ ” الغد” بان المسابقة ستكون وطنية مفتوحة لجميع الطلاب والصغار واليافعين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة في جميع محافظات المملكة.

واضافت ان التسجيل في المسابقة متاح ضمن مسارين: مسار للافراد ومسار للفرق، موضحة انه بشترط على المتقدم سواء كان فردا او فريقا ان يكونوا مهتمين بتطوير افكار لمشاريع ريادية، حيث ستنعقد هذه المسابقة على عدة مراحل وتصفيات تتضمن تدريبات وتوجيها للراديين الصغار، متوقعة ان تعلن النتائج النهائية لها في شهر ايار (مايو) المقبل.

وسيجري اطلاق المسابقة الخميس المقبل في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي وبرعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع ادارة التعليم المهني والانتاج في وزارة التربية والتعليم، ومصنع الافكار وهي واحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومبادرة الامل العامر الخيرية.

إلى ذلك قالت عبيدات انه لا يشترط ان تكون لدى المتقدم فكرة لان المسابقة تحوي على برنامج تدريبي ستمكنه من تعلّم كيفية الخروج بفكرة والتخطيط لها وتحويلها إلى مشروع

وبشكل عام اكدت عبيدات ان المسابقة السنوية تهدف إلى تنمية مهارات الابداع والابتكار عند الطلبة واليافعين وتمكينهم من الخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع من خلال عقد برنامج تدريبي يؤهل المشترك بالخروج بفكرة مبتكرة والتخطيط لها لتحويلها إلى مشروع.

واضافت ان حفل اطلاق المسابقة سيتضمن ايضا إطلاق أول منصة متخصصه في ريادة الأعمال والابتكار لليافعين ، وتخريج الطلبة المشاركين في الدورة السابقة واستعراض مشاريعهم التي تم احتضانها ضمن حاضنة أعمال ” برنامج ريادي الأعمال الصغير”.

وشركة Entro Gate التي اطلقت المسابقة هي شركة اسستها سمر عبيدات في العام 2018 بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في الأردن، والشركة تشرف بشكل رئيس على مشروع ريادي الأعمال الصغير والذي يهدف إلى تحسين منظومة التعليم في الأردن والتركيز على تعليم الطلاب مهارات المستقبل (المهارات التي لا تعلمها مدارسنا) والمتمثلة بمهارات ريادة الأعمال والابتكار من خلال دمج ريادة الأعمال بالتعليم.

وبرنامج ريادي الأعمال الصغير هو برنامج تدريبي يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال والإبداع والابتكار ضمن منهاج تدريبي مخصص للبرنامج ، وذلك إيماناً باهتمام الشركة بإنشاء جيل يتجه نحو الريادة ، حيث يستهدف طلاب المدارس( من عمر 12 سنة إلى17 سنة ) ، في مدارس الاردن ضمن اتفاقية تم توقيعها لمدة خمس سنوات بين شركة مدخل لإدارة المشاريع ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ البرنامج من خلال تخصيص حصتين في الأسبوع لتعليم الطلاب مهارات ريادة الأعمال والابتكار.