إطلاق النسخة الثانية من “سيرج” لدعم نمو الشركات الناشئة

إبراهيم المبيضين

عمّان – أطلقت منظمة “إنديفور الأردن” – المنظمة غير الربحية المعنية بدعم ريادة الأعمال – مؤخرا النسخة الثانية من برنامج “سيرج” لتخطيط مسار نمو الشركات الريادية الواعدة وتسريع نمو هذه الشركات سواء كانت تقنية، أو تطوع التقنية في عملها لمساعدتها في التوسع والنمو والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

ودعت “إنديفور الأردن” أصحاب الشركات الناشئة إلى التقدم بطلبات للالتحاق بالبرنامج وذلك عبر صفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث سيجري اختيار 15 شركة ناشئة للالتحاق والاستفادة من هذه النسخة من البرنامج وفقا لمعايير موحدة، بعد أن أنهت “انديفور الأردن” النسخة الأولى من البرنامج في فترة عام مضى استفادت منها أيضا 15 شركة

ناشئة.

وحددت “انديفور الأردن” يوم 9 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا نهائيا للتقدم للاستفادة من مزايا هذا المشروع الذي يجري تمويله بما نسبته 90 % من قبل برنامج “الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل” التابع للاتحاد الأوروبي “ابتكار الأردن” بمنحة قيمتها 5 ملايين يورو ونيف.

وستحصل الشركات المستفيدة من البرنامج على مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لكل منها تهدف إلى تحسين وظائف الأعمال الأساسية وتعزيز الوصول إلى التمويل والوصول إلى الأسواق المحتملة بالاستفادة من شبكة إنديفر عالمياً.

ويقوم على إدارة هذا المشروع تحالف شركات تحت إدارة منظمة “إنديفر الأردن” التي تدعم رواد الأعمال ذوي التأثير العالي، وشركة “أويسس 500” الصندوق المتخصص في دعم وتمويل رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة “بيوند كابيتال” المعنية بدعم الشركات الناشئة.