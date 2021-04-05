إطلاق النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال لليافعين

إبراهيم المبيضين

عمان- ‏أطلقت شركة “انتروجيت”؛ المؤسسة المتخصصة في نشر ثقافة الريادة والإبداع بين الصغار واليافعين، مؤخرا، النسخة الثانية من مسابقتها الوطنية لرياديي الأعمال لليافعين تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، وباستضافة ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الريادة والابتكار لدى طلبة المدارس ضمن الفئة العمرية (12-17 عاما) في جميع محافظات المملكة، وتزويدهم بأدوات الابتكار اللازمة للخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع، وتوجيههم إلى مسار ريادة الأعمال بدلاً من المسار الوظيفي لبناء جيل يخلق فرص العمل بدلاً من البحث عنها في المستقبل.

وانعقد حفل إطلاق المسابقة بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين للمسابقة من وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم المهني والإنتاج، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ولي العهد/ مصنع الأفكار، إضافة إلى ممثلين عن الداعمين والرعاة ومنهم مبادرة “الأمل العامر”.

وقال الوزير الهناندة “إن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات التي تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال، لتحقيق الرؤية في أن يصبح قطاع ريادة الأعمال أحد القطاعات الرئيسة في المملكة”، مبينا أن الوزارة تعمل على دعم القطاع من خلال توفير الاحتياجات الأساسية. وأكد الدكتور طلال أبوغزالة، أن الاختراع والابتكار هما الفرصة الأكبر للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا إلى التوسع في الشركات التمويلية في الابتكار والاختراعات مع تأكيد ضرورة أن يكون التعليم لغايات الابتكار في جميع المجالات.

وخلال الحفل، افتتح الدكتور أبوغزالة معرض الابتكار، الذي تضمن تسعة مشاريع مبتكرة لطلاب فازوا في مسابقة ريادي الأعمال الصغير العام 2020، التي أطلقتها شركة Entro Gate، وتم احتضان مشاريعهم من خلال حاضنة أعمال برنامج ريادي الأعمال الصغير.

ومن جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لشركة “انتروجيت” ومؤسسة برنامج ريادي الأعمال الصغير والمسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين سمر عبيدات، أهمية تعليم اليافعين والأطفال مهارات ريادة الأعمال منذ الصغر التي أصبحت ضرورة لمواكبة التطور، داعية إلى دمج منظومة ريادة الأعمال بالمنظومة التعليمية، كما قامت بعرض تقديمي لأول منصة عربية مخصصة للمدارس والطلاب لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال والابتكار، وحول اعتماد هذه المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية وبدعم من مشروع انضمام الممول من الاتحاد الأوروبي.