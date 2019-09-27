إطلاق الهوية البصرية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

عمان – الغد – أعلن المهندس مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة عن الإطلاق الرسمي لشعار وهوية الوزارة؛ والتي يأتي إشهارها عقب تغيير اسم الوزارة التي كانت تحمل اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبيّن غرايبة أنّ الشعار الجديد مستلهم من ألوان العلم الأردني وإنّ الأشكال الهندسية التي تشكّل الشعار مستوحاة من مدينة البترا الأردنية إحدى عجائب الدنيا السبع، وإنّ قصة الشعار تنسجم مع أن الأردنيون من بداياتهم هم أهل الريادة والابتكار؛ حيث بنوا مدينتهم الأولى في الصخر؛ وشكّلوا اول رغيف خبز عرفته البشرية وكانوا أول من صَك وجه بشري على عملية نقدية وأن قصص الريادة الأولى التي عرفها الأردنيين هي تأكيد أن الريادة ميزة أردنية تتحلى به موارده البشرية من كفاءات ومواهب.