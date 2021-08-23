إطلاق برنامج Alleye للرعاية من المنزل يشكل ثورة لعلاج اعتلالات العين المرتبطة بالسكري في الأردن

مقابلة مع د. سامر الفقيه، المدير العام لشركة باير في بلاد الشام

ما هو برنامج Alleye للرعاية من المنزل وما هي آلية عمله وما سبب إطلاقه في الأردن؟

هو تطبيق برعاية شركة باير للشرق الأوسط للكشف عن اعتلالات العين المرتبطة بالعمر ومرض السكري في الأردن، ويعمل التطبيق على الهواتف الذكية ليشكل ثورة في اكتشاف وتشخيص تشوهات الرؤية والتشوهات البصرية لدى المرضى الذين يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالعمر أو المرضى الذين يعانون من اعتلال الشبكية بسبب مرض السكري.

تضافرت جهود شركة باير الشرق الأوسط وهي واحدة من أبرز شركات الأدوية والصناعات الكيميائية في العالم مع عدد من أبرز المراكز والمستشفيات الخاصة برعاية العيون في الأردن لإطلاق هذا البرنامج وذلك بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل للعناية بمرضى الشبكية في الأردن.

وتأتي أهمية هذا البرنامج في ظل انتشار مرض الوذمة البقعية السكرية والذي يعد من أكثر الأمراض التي تقود إلى العمى شيوعاً خصوصاً بين الأفراد العاملين ما ينجم عنه خسائر كبيرة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، كما يعمل البرنامج على رعاية المرضى من المنزل ما يشكل دعماً كبيراً لأطباء العيون من جهة ومواكبة للاتجاهات الحديثة المتعلقة بالطب عن بعد من جهة أخرى.

كيف يبدو مشهد أمراض واعتلالات العين في الأردن؟

جاء إطلاق التطبيق في ظل الأرقام التي تشير إلى أن اعتلال الشبكية نتيجة مرض السكري يعد السبب الرئيسي للعمى بين البالغين ولكن يمكن الوقاية منه في حال الكشف عنه مبكراً، وبحسب دراسة تم إجراؤها في مستشفى الجامعة الأردنية فإن 64.1% من بين 1961 مريض بالسكري خضعوا للدراسة يعانون من أحد أشكال اعتلال الشبكية.

ومن المتوقع أن يشهد مرض السكري انتشاراً متزايداً في الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة حيث أظهرت الأرقام المنبثقة عن الاتحاد العالمي للسكري بأن حالات السكري سترتفع بنسبة 110% في الشرق الأوسط بحلول عام 2045. بناء على كل ذلك تم أطلاق تطبيق Alleye ليكون أملاً لمرضى السكري حيث ستسهم ميزات التطبيق في تغيير حياة مرضى السكري وتقليل التداعيات الناجمة عن مرض السكري خصوصاً المتعلقة باعتلال الشبكية.

كيف سيسهم التطبيق في تحسين مستقبل الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العيون في الأردن؟

يأتي هذا البرنامج اتساقاً مع المساعي الهادفة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في الأردن خصوصاً في أعقاب جائحة كوفيد-19 واتجاهات الطب الحديثة التي ارتبطت بها وخصوصاً الطب عن بعد. عمل الخبراء على تصميم هذا البرنامج لتمكين أطباء العيون في المستشفيات الشريكة من متابعة مرضى الشبكية بانتظام عن بعد بالإضافة إلى الإسهام في الحد من التدهور في الشبكية الناجم عن مرض السكري.

سيحسن البرنامج من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالإضافة إلى التقليل من الزيارات الشخصية لأطباء العيون، وتنبع أهمية البرنامج من دقته في اكتشاف تطور مرض الوذمة البقعية السكرية حيث تبلغ نسبة الدقة بحسب دراسة حديثة 93.8% بمعدل خطأ لا يتجاوز 6.1% ما يجعل البرنامج بمثابة ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية لمرضى العيون.

وبفضل الإمكانيات التي يتيحها التطبيق في مجال الكشف المبكر عن أمراض العيون فإن دراسة حديثة أظهرت بأن 80% من المرضى الذين تمت مراقبتهم من المنزل عبر التطبيق أظهروا علامات تطور في زيارة المتابعة التالية. يمكن للمرضى من خلال التطبيق إرسال تحاليلهم إلى أطبائهم الذين سيقررون بدورهم حالة المريض والإجراءات الواجب اتخاذها.

كود الموافقةMA-M_AFL-JO-0059-1

CF Approval Code (MA-M_AFL-JO-0059-1)