إطلاق برنامج “Touchdown” لدعم وصول الشركات الناشئة للسوق الأميركية

إبراهيم المبيضين- أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع حاضنة أعمال iPARK وبدعم من سفارة الولايات المتحدة في الأردن، عن إطلاق برنامج إقامة رياديي الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية “touchdown” بالتزامن مع فعاليات أسبوع الريادي العالمي 14.

ويهدف البرنامج، الذي تقدر موازنته بنحو 440 ألف دولار مقدمة كدعم للبرنامج من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، إلى مساعدة 16 شركة ناشئة أردنية للوصول إلى السوق الأميركية وبناء شراكات وإجراء دراسات للسوق بهدف التوسع.

ومن المخطط أن يجري الإعلان عن فتح باب التقدم للاستفادة من البرنامج واستقبال الطلبات بداية العام المقبل، مستهدفا الشركات الناشئة والريادية التي تأسست في الأردن والقابلة للنمو والتوسع ومن كل القطاعات.

ويمتد هذا البرنامج على مدار 17 شهراً ويتكون من عدة مراحل، حيث من المخطط أن يجري اختيار ستين شركة ناشئة في البداية، ثم تأهيل ثلاثين منها للمرحلة الأخيرة التي سيجري فيها اختيار ستة عشرة شركة تستفيد من البرنامج.

وفي المراحل الأولى، ستقوم الشركات الناشئة بتقديم طلب للانضمام للبرنامج ويتم دراسة هذا الطلب من قبل “آي بارك” ومركز الملكة رانيا للريادة، بعد دراسة الطلبات يتم تأهيل عدد من المتقدمين لبرنامج تسريع أعمال، حيث يتم العمل مع الشركات المشاركة ببرنامج “توسع الأعمال” لبناء خطط استراتيجية للتوسع في السوق الأميركي وتحديد أهداف واضحة.

ويتخلل البرنامج سلسلة من التدريبات المتخصصة في المواضيع المحورية لبناء الشركات بالإضافة إلى تشبيكهم مع حاضنات ورياديي الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، وبعد انتهاء الجزء المحلي من البرنامج، سيتم اختيار عدد من المشاركين للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية والبدء بخططهم الاستراتيجية للتوسع وبناء علاقات وشراكات مع السوق الأميركية.

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